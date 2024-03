Cherki pour 25 ME, l'Angleterre attaque déjà l'OL

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Même s'il est devenu remplaçant à l'OL sous Pierre Sage, Rayan Cherki continue de faire saliver les clubs européens. Cet été, le jeune prodige lyonnais va recevoir de nombreuses offres. Son transfert semble inéluctable surtout au vu du montant fixé par l'OL.

Après un solide mercato de janvier qui a vu l'OL dépenser un peu plus de 50 millions d'euros, il est venu l'heure de vendre pour John Textor. Habitué à lâcher ses pépites du centre de formation au mercato, l'OL devrait récidiver l'été prochain. Après Lukeba et Barcola, le prochain sur la liste des partants devrait être Rayan Cherki. Le jeune talent qui a débuté dès 2020 avec Lyon plafonne quelque peu ces derniers mois. Mis sur le banc par Pierre Sage, il représente quand même l'une des plus grosses valeurs marchandes de l'effectif. A 20 ans, Rayan Cherki devrait démarrer une nouvelle aventure cet été et sans doute dans un club européen de premier plan.

Chelsea et Newcastle sur les rangs pour Cherki

En plus, un transfert est presque contraint pour l'OL sur le plan contractuel. Le bail de Cherki à Lyon se termine en juin 2025, soit dans un peu plus d'un an. Le jeune joueur est très loin d'avoir prolongé son contrat. Au contraire, son départ est déjà préparé en coulisses selon les informations du site Fichajes. L'OL n'est pas exigeant pour l'un des talents les plus prometteurs de sa génération. L'international espoir français est jugé transferable pour 25 millions d'euros par l'OL selon Fichajes.

A ce prix, il n'est pas étonnant de voir plusieurs clubs européens mordre à l'hameçon. C'est notamment le cas en Angleterre puisque Chelsea et Newcastle sont annoncés comme des prétendants sérieux pour Rayan Cherki. Même s'ils ne sont pas européens, ils gardent une certaine attractivité. Chelsea n'a pas hésité à lancer de nombreux jeunes depuis deux ans dont l'ancien partenaire de Cherki à l'OL, Malo Gusto. Newcastle n'est pas en reste dans l'utilisation de jeunes talents. Si certains supporters lyonnais seraient satisfaits de voir Cherki quitter leur club à cause de son inconstance, il serait décevant de le voir partir pour une somme aussi basse par rapport aux promesses occasionnées par les premières apparitions de Cherki sous le maillot lyonnais. A voir désormais si Cherki peut faire grimper la facture en reproduisant des prestations similaires à celle de Toulouse vendredi.