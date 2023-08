Barcola imite Lukeba, il exige de quitter l’OL ‍!

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Courtisé par le PSG et Manchester City, Bradley Barcola va officiellement demander son départ de l’OL à ses dirigeants dans les prochaines heures, à l’instar de Castello Lukeba avant lui.

Le mois d’août est terrible pour l’Olympique Lyonnais sur le marché des transferts. Au vu des contraintes de la DNCG sur le recrutement du club, John Textor avait établi une stratégie claire, à savoir conserver les meilleurs joueurs de l’effectif, peu importe le montant des offres reçues. Jusqu’à mi-août, son plan a fonctionné mais tout a basculé lorsque Castello Lukeba a fait le forcing pour rejoindre le RB Leipzig en demandant explicitement son départ de l’OL.

🔴🔵 Besoin de cette fumée chez nous. 💨



Les 20 G/A de Bradley Barcola en 2023 : ✨🇫🇷



(@Matolisso 📽️) pic.twitter.com/LoFmseYJJn — 📣 MEGA PSG (@MegaPSG_) August 3, 2023

Malgré sa volonté de conserver le défenseur de l’Equipe de France espoirs, John Textor a cédé. Lukeba est actuellement en Allemagne, où il a passé sa visite médicale préalable à une signature qui sera officialisée dans les heures à venir. L’OL va récupérer 35 millions dans l’histoire, une somme que le club ne pourra pas réinjecter dans le mercato en raison des sanctions de la DNCG. Et l’histoire risque de se répéter pour John Textor avec Bradley Barcola, lui aussi très courtisé.

Bradley Barcola va officiellement demander à quitter l'OL

Selon les informations de Sport Zone, le PSG est toujours aussi bouillant sur le n°26 de l’Olympique Lyonnais, mais le club parisien est confronté à une rude concurrence. Manchester City est également de plus en plus pressant sur le dossier, Pep Guardiola ayant la volonté de le recruter pour compenser numériquement le départ de Riyad Mahrez en Arabie Saoudite. En Angleterre, outre Manchester City, Chelsea a également un œil sur le joueur mais part de plus loin.

🇫🇷 Toujours aussi bouillant, sur la lancée de sa fin de saison, notre Gone Bradley Barcola a offert la victoire à la France face à l'Italie 🔥🥵 #EuroEspoirs — Olympique Lyonnais (@OL) June 23, 2023

Dans les prochains jours, ce dossier devrait prendre une tournure redoutée par l’OL puisque « Barcola va demander son départ » de manière officielle à sa direction selon le compte insider. Un coup dur de plus pour l’Olympique Lyonnais, qui pourrait entamer sa saison de Ligue 1 sans Lukeba ni Barcola, avec des recrues dont le niveau physique interroge pour le moment (Caleta-Car, Maitland-Niles) et avec des tauliers blessés (Lovren, Lopes). L’intérêt des prochaines heures pour John Textor sera de défendre au mieux les intérêts de l’OL en profitant de cette énorme concurrence pour tirer le meilleur prix de la vente d’un joueur pour qui la somme de 50 millions d’euros a été évoquée sans être confirmée de manière officielle pour le moment.