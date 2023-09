Avec Fabio Grosso, l’OL va droit dans le mur

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Après le départ de Laurent Blanc pendant la trêve internationale, l’Olympique Lyonnais devrait nommer Fabio Grosso au poste d’entraîneur. Beaucoup d’observateurs valident le choix du propriétaire John Textor, contrairement au journaliste Karim Bennani.

Sauf nouveau rebondissement, Fabio Grosso deviendra le prochain entraîneur de l’Olympique Lyonnais. Le propriétaire John Textor, après plusieurs refus essuyés, semblait se rapprocher d’un accord définitif avec Gennaro Gattuso. Mais c’est finalement l’ancien latéral gauche des Gones qui devrait faire son retour sur le banc. Un choix globalement validé par les observateurs. Mais de son côté, Karim Bennani estime que le club rhodanien aurait dû privilégier un profil plus expérimenté.

« Si l'arrivée de Fabio Grosso me plaît ? Pas du tout, a répondu le chroniqueur de la chaîne L’Equipe. Je pense que Lyon a besoin d'un entraîneur qui a des références. Lyon est en danger, on s'en rend compte semaine après semaine. Je pense que ce club est déjà en danger après seulement quatre journées (de Ligue 1) et qu'il faut de la confiance. Ils ne sont pas en danger pour une descente. Mais si ça se goupille mal, il y a de gros clubs qui ont été dans un engrenage, dans un cycle vicieux jusqu'à la fin de la saison. Ça a été le cas de gros clubs ces dernières années : Saint-Etienne, Nantes, Bordeaux et consorts. »

« Je pense que Lyon va s'en sortir parce qu'il y a de la qualité dans cet effectif. En revanche, je pense que Lyon avait besoin d'un entraîneur qui connaît bien la Ligue 1 actuelle, avec de l'expérience, a insisté le journaliste. Je ne suis pas sûr que Grosso soit le bon choix. S'il ne coche aucune case ? Celui de l'ancien du club. Mais je ne suis pas sûr qu'il ait été marqué au fer rouge par son épopée à Lyon pendant deux ans. Ce n'est pas un gars qui est resté 10 ans dans le Rhône et qui connaît parfaitement la maison lyonnaise. »

Grosso manque de vécu

« Je pense qu'il fallait changer quelque chose parce que Laurent Blanc est arrivé au bout d'un cycle, parce qu'il n'a jamais réussi à faire progresser ce groupe. Quand on voit ce qui s'est passé en Espoirs avec les Barcola, Cherki, Lukeba et Lepenant, j'avais l'impression qu'ils respiraient en équipe de France Espoirs. Le climat à Lyon est pesant et Grosso arrive dans un climat d'une extrême tension. Je pense qu'il faut un entraîneur qui a déjà vécu ça pour s'acclimater parfaitement au contexte », a conseillé Karim Bennani, toujours inquiet pour l’actuelle lanterne rouge du championnat.