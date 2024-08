Aussitôt acheté, aussi vendu, l'OL frappe fort

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

Alors que l'Olympique Lyonnais est dans un besoin vital de vendre des joueurs, Mama Baldé pourrait ne pas faire exception même si ses performances sont remarquées par les supporters.

La situation de l'OL est particulièrement critique. Devant la DNCG, John Textor avait promis qu'il parviendrait à vendre pour 100 millions d'euros de joueurs cet été. Cela même si le propriétaire américain se défend d'avoir fait une telle promesse. Pour l'heure, force est de constater qu'il est loin du compte. Avec une balance négative de 100 millions d'euros, selon Transfermarkt, le club rhodanien n'a vendu que pour 34 millions. A seulement sept jours de la clôture du marché des transferts estival, la direction lyonnaise va devoir accélérer les choses si elle ne veut pas entrer un peu plus dans des galères administratives avec les instances du football français. Pour cela, le club aurait mis tous ses joueurs en vente. Mama Baldé ne fait d'ailleurs pas exception.

Mama Baldé génère de l'intérêt

🆕️ 𝗗𝗘𝗦 𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥𝗘𝗧𝗦 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗕𝗔𝗟𝗗𝗘 ?



Il y aurait des clubs intéressés par Mama #Baldé et l'#OL pourrait être vendeur !



Arrivé à l'été 2023 en prêt avec option d'achat, Mama Baldé a rapidement convaincu sa direction de le recruter définitivement pour 6 millions d'euros minimum. S'il n'est pas le joueur le plus clinquant de l'effectif, il fait partie de ceux que les supporters apprécient au détriment d'autres au même poste. Selon les informations de Romain Molina, l'international bissaoguinéen génèrerait de l'intérêt auprès de plusieurs clubs. On apprend en outre que l'OL serait bel et bien vendeur. Auteur de 2 buts et 3 passes décisives la saison dernière, il apporte toutefois une énergie qui fait du bien à l'effectif. Reste désormais à savoir s'il a une chance de rester ou non. Dans la mesure où tous les joueurs du club sont susceptibles de partir dans la semaine décisive, il n'est pas impossible qu'il plie bagages après une seule saison sous les couleurs de l'Olympique Lyonnais, et quelques semaines seulement après avoir été acheté définitivement en provenance de l'ESTAC.