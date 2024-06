Au PSG ou ailleurs, l’OL vire Cherki

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

En discussion pour le transfert de Rayan Cherki, le Paris Saint-Germain n’a pas convaincu l’Olympique Lyonnais avec sa première offre. Les négociations entre les deux directions vont se poursuivre. Mais quoi qu’il en soit, le club rhodanien veut pousser son milieu offensif vers la sortie.

L’information peut surprendre et pourtant, le Paris Saint-Germain a bel et bien flashé sur Rayan Cherki. Le conseiller sportif Luis Campos a un faible pour le milieu offensif de l’Olympique Lyonnais, tout comme l’entraîneur Luis Enrique qui s’est déjà entretenu avec sa cible. Le club de la capitale a donc transmis une première offre pour l’international Espoirs tricolore. Une proposition estimée à 15 millions d’euros (bonus compris) et refusée par la direction rhodanienne.

L'indésirable Cherki

Pas de quoi mettre un terme aux discussions puisque les deux parties espèrent toujours parvenir à un accord. Le blocage viendrait simplement du pourcentage à la revente réclamé par l’Olympique Lyonnais. Rien d’insurmontable d’autant que le club de John Textor ne fera rien pour empêcher le départ de Rayan Cherki. Depuis plusieurs mois, le pur produit des Gones est annoncé partant à cause de sa situation contractuelle. Le meneur de jeu arrive à un an de la fin de son contrat. Et la prolongation offerte par ses dirigeants, avec une baisse de salaire compensable en fonction de ses performances, n’a pas convaincu le joueur.

EXCLU @le10sport : L'OL ne compte plus sur Rayan Cherki



▶️La porte est grande ouverte du côté lyonnais, Pierre Sage ne le retiendra pas



▶️Luis Campos le veut absolument. Les discussions se poursuivent pour trouver un accordhttps://t.co/pZydl92acG — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 21, 2024

Ce refus représenterait presque une bonne nouvelle pour certains dirigeants lyonnais. En effet, Le 10 Sport révèle que des décideurs à Lyon souhaitent le départ de Rayan Cherki. En cause, son profil et sa personnalité jugés incompatibles avec les plans de l’entraîneur Pierre Sage. Autrement dit, que les discussions aboutissent ou non avec le Paris Saint-Germain, l’Olympique Lyonnais s’arrangera pour que le Bleuet ne revienne pas dans le groupe après les Jeux Olympiques de Paris 2024.