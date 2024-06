Arabie saoudite, JO, le Général Lacazette donne les ordres à l'OL

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Alexandre Lacazette est actuellement en vacances après sa nouvelle grosse saison à l'OL. Mais il est au coeur de deux énormes dossiers, et sera le décisionnaire en chef à Lyon.

La France rêvait de médaille d’or avec Antoine Griezmann, Hugo Lloris, Kylian Mbappé ou Raphaël Varane aux Jeux Olympiques de Paris. La réalité est brutalement retombée pour ce tournoi qui n’entre pas dans les dates de la FIFA. Seuls deux joueurs de plus de 23 ans ont été sollicités, et cela a été une surprise pour tout le monde. Il s’agit de Jean-Philippe Mateta, qui sort d’une saison solide avec Crystal Palace, et Alexandre Lacazette, taulier de l’OL. L’attaquant lyonnais n’avait absolument aucune idée de sa présence dans la liste de Thierry Henry, signe que la surprise a été totale pour le capitaine lyonnais. Ce dernier savait toutefois que l’équipe olympique s’intéressait à son profil, mais il avait déjà freiné à ce sujet en confiant qu’il n’était pas certain de vouloir mettre sa préparation en danger à son âge pour autant.

L'OL laisse le choix libre à Lacazette

Mais dans ce dossier aux ramifications nombreuses, l’Olympique Lyonnais semble totalement dépassé. Alors que Thierry Henry a besoin de l’accord de l’OL pour pouvoir utiliser son « Général », L’Equipe assure que le club rhodanien n’est absolument pas au courant de cette demande et n’a donc pas dit « oui ». Actuellement en vacances, Lacazette n’en a pas parlé avec son club également. Il reste donc du travail avant de le voir prendre part aux JO de Paris 2024. Mais l’OL ne mettra pas de bâtons dans les roues, sur ce sujet comme sur d’autres.

En effet, John Textor compte tout simplement laisser l’ancien d’Arsenal décider de tout cet été. Que ce soit sur sa participation aux JO, ou son avenir. Le propriétaire américain estime qu’il ne peut pas empêcher le seul joueur de son équipe sollicité de participer au tournoi olympique, et c’est la même chose pour son futur transfert. De plus en plus proche d’Al-Qadisya, Lacazette a aussi la main sur le mercato et réserve sa décision. l’OL n’y trouvera rien à redire, qu’il reste pour une dernière saison, ou qu’il fasse l’objet d’un transfert pour quadrupler son salaire en Arabie Saoudite.

Des réponses devraient toutefois tomber dans les prochains jours sur ces deux sujets chauds, histoire de ne pas laisser l’OL subir trop les évènements pour un joueur aussi crucial. En effet, si jamais Lacazette partait pour une dernière saison à Lyon et disputait le tournoi olympique, il faudrait éviter le surmenage et un début de saison ratée. Lyon sort à peine d’une saison avec un démarrage compliqué, et malgré la belle remontée, la volonté n’est pas de connaitre cela de nouveau.