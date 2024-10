Après Lopes, Descamps fait des siennes à l’OL

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Arrivé à l'Olympique Lyonnais cet été, Rémy Descamps ne se contentera pas du rôle de gardien numéro 2. L’ancien Parisien se montre ambitieux et rêve de remporter un titre en tant que titulaire avec les Gones.

A l’Olympique Lyonnais, la récente sortie médiatique d’Anthony Lopes passe mal. Le gardien rétrogradé vit mal sa situation et regrette de ne pas exister dans la hiérarchie établie par Pierre Sage. De son côté, Rémy Descamps a obtenu la place de numéro 2 derrière Lucas Perri. Mais le renfort estival ne s’en contentera pas éternellement. C’est effectivement l’absence de concurrence qui l’a poussé à quitter Nantes où le titulaire Alban Lafont était intouchable.

Anthony Lopes et l'OL, qui ment ?! https://t.co/Zl3SrAfHB1 — Foot01.com (@Foot01_com) October 1, 2024

« Malheureusement, je n’ai pas vu, a confié l’ancien Canari au quotidien Ouest-France. Moi, j’ai toujours été très pro et j’ai toujours voulu respecter l’équipe. Je me suis toujours dit que si le coach choisissait Alban et que ça pourrait nous permettre de gagner la Coupe de France, c’est que c’était le bon choix. J’ai donc fait le dos rond. Mais, moi, j’ai des regrets personnels. Avec Lafont, on était collègues de travail. Nous n’avions pas de réelles relations. »

« J’aurais aimé poursuivre à Nantes oui car le club, la ville et l’ambiance étaient tops, a reconnu Rémy Descamps. Après, j’avais des exigences différentes par rapport au club. J’avais de l’ambition - j’en ai encore à l’heure actuelle -, c’est sûr que je ne voulais pas me cantonner à un rôle de numéro 2. » Le portier formé au Paris Saint-Germain avait donc refusé de poursuivre les négociations en vue d’une prolongation à Nantes.

Descamps prévient Sage

« Il y a une proposition de prolongation en novembre 2023, sauf que j’ai vu l’axe de la négociation… ça n’allait pas dans le bon sens, a-t-il expliqué. J’ai préféré dire non tout de suite et sèchement. Il n’y a pas eu de discussions ensuite. J’aurais aimé qu’une petite concurrence puisse s’installer… » Amer, Rémy Descamps regrette surtout les deux finales de Coupe de France finalement accordées à Alban Lafont en 2022 et 2023.

« Ne pas avoir joué ces deux finales de Coupe de France restera un grand regret dans ma carrière. J’aurais adoré fouler la pelouse du Stade de France. Forcément, c’est toujours un objectif que je me fixe. Ce n’est pas fini », a annoncé Rémy Descamps, qui espère bien profiter d’un turnover dans cette compétition à Lyon, et ce jusqu’à une éventuelle finale. Le coach rhodanien Pierre Sage est prévenu.