Aouar, Boateng, Emerson, c'est la déprime à l'OL

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Le mercato estival pourrait être très mouvementé à l’OL avec une possible vague de départs dans les semaines à venir…

Jason Denayer en fin de contrat, Emerson prêté sans option d’achat, Lucas Paqueta courtisé, Houssem Aouar qui dispose d’un bon de sortie… Il n’y a pas qu’au Paris Saint-Germain que la révolution risque de se produire lors du prochain mercato estival. Du côté de l’Olympique Lyonnais aussi, il devrait y avoir beaucoup de mouvements dans les semaines à venir. Jean-Michel Aulas, Vincent Ponsot et Bruno Cheyrou en ont conscience, l’effectif de l’OL va être bouleversé dans les semaines à venir. Et ce n’est pas forcément une mauvaise chose selon Daniel Riolo, lequel a fait savoir sur RMC que selon lui, une grande partie des joueurs qui composent actuellement l’effectif de l’OL ne sont pas véritablement heureux dans la capitale des Gaules. En plus d’Emerson et d’Aouar, le consultant de l’After Foot a cité Lucas Paqueta mais aussi Jérôme Boateng dans le podcast After Lyon.

Un wagon de joueurs malheureux à l'OL ?

« Emerson a participé à l’aventure de l’Italie l’été dernier donc il a repris une cote et ça reste malgré tout un beau joueur de foot car c’est un mec un peu technique. Mais quand il joue avec l’Italie il n’est pas formidable et il n’était que remplaçant à Chelsea. Finalement, on retrouve tout simplement un joueur moyen qui a bénéficié de l’aventure de l’été dernier avec l’Italie. Au mois de janvier, il a fait le forcing pour se casser et retourner à Chelsea, je ne suis pas certain qu’il soit acclimaté à l’OL. Il ne respire pas la joie, il ne respire par le bonheur. Globalement il y a des joueurs dans cette équipe, si tu leur trouve une échappatoire, ils sont plein à partir et à dire « super où est-ce que je vais ». Emerson, Boateng, Aouar… Ils ne sont pas bien où ils sont et c’est bizarre quand tu es dans un club comme l’OL. J’en suis presque à me demander si Paqueta ne s’imagine pas non plus ailleurs » a lancé Daniel Riolo, pour qui de nombreux joueurs n’ont finalement qu’une envie : quitter Lyon rapidement.