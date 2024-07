Thiago Almada a signé à Botafogo, l'OL l'attend en janvier 2025

Botafogo, le club brésilien de John Textor a officialisé ce samedi après-midi la signature de Thiago Almada. Le joueur argentin rejoindra l'Olympique Lyonnais en janvier 2025.

C'est désormais certain, Thiago Almada, le milieu offensif champion du monde avec l'Argentine, jouera en Ligue 1 à partir du début de l'année prochaine. Le club brésilien de Botafogo a annoncé qu'après un accord avec Atlanta, le joueur de 23 ans a signé un contrat de cinq ans. John Textor, qui est évidemment à la base de cette signature de prestige, a déjà prévu d'envoyer Thiago Almada à l'Olympique Lyonnais la saison prochaine, pour le plus grand bonheur des supporters rhodaniens. Pour ce transfert du joueur argentin, l'homme d'affaires américain aurait déboursé autour de 27 millions d'euros, même si Botafogo n'a rien officialisé concernant le prix payé pour faire venir Thiago Almada.

THIAGO ALMADA É DO BOTAFOGO! 🔥🇦🇷



Campeão do mundo em 2022, meia-atacante é o novo reforço do Botafogo. Seja bem-vindo à casa dos maiores jogadores de todos os tempos! 🏠⚽ #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/d2UF84RAxm