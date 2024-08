Almada à l'OL, un grand danger rôde

Dans : OL.

Par Adrien Guyot

Recrue de l’Olympique Lyonnais en janvier 2025, Thiago Almada enchaîne et n’a que très peu de repos. Au point de se demander dans quel état physique l’Argentin va arriver dans le Rhône l’hiver prochain.

Thiago Almada est déjà attendu en héros du côté de l’Olympique Lyonnais. L’ancien joueur d’Atlanta en MLS va intégrer la galaxie de John Textor. Après six mois à Botafogo pour rester sur le continent américain, le milieu offensif argentin rejoindra ensuite la France et l’OL au mois de janvier 2025. Une arrivée qui enchante forcément les supporters lyonnais, qui ont hâte de le voir à l'œuvre avec leur équipe de cœur, d’autant que Lyon va disputer toutes les compétitions possibles et a besoin d’une bonne profondeur de banc. En attendant, Almada s’est distingué récemment pour son enchaînement de matchs. Il était présent aux Jeux Olympiques de Paris où son équipe s’est inclinée au stade des quarts de finale contre la France. Cependant, le repos attendra car le joueur n’a pas pris de vacances et s’entraîne déjà avec la formation brésilienne.

Almada enchaîne avant de rejoindre l’OL

O homem já tá treinando 💙 pic.twitter.com/m88wjVbmxV — Thiago Almada Brasil 🇧🇷 (@AlmadaBrasil) August 5, 2024

Encore titulaire avec l’Albiceleste contre les Bleus dans un rôle de numéro 10 lors du quart de finale perdu par les Argentins, Almada s’est déjà mis au travail avec Botafogo, et il est à l’entraînement pour préparer les huitièmes de finale de la Coupe du Brésil contre Bahia dans une rencontre qui a lieu dès ce mercredi, selon les informations du média local Fogaonet. Même s’il a de grandes chances de démarrer cette rencontre à élimination directe sur le banc des remplaçants, il y a malgré tout de quoi s’interroger sur sa condition physique, lui qui enchaînera avec la découverte d’un nouveau continent en pleine saison dans le cœur de l’hiver et cela dès le mois de janvier. Une adaptation doit être nécessaire pour ses premières semaines sur le continent européen mais le risque de voir le joueur arriver à court de forme existe réellement. Ce sera aux Lyonnais de gérer les efforts d’Almada lorsque celui-ci sera à la disposition de Pierre Sage et de son staff.