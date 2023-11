Alassane Pléa et un milieu, l’OL lance son mercato

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Lanterne rouge du championnat, l’OL va devoir réaliser un mercato ambitieux cet hiver afin de remonter la pente et éviter une catastrophique descente en Ligue 2. Plusieurs pistes sont déjà actives.

Dernier de Ligue 1 avec seulement 4 points, l’Olympique Lyonnais traverse une crise qui parait sans fin. Les incidents en marge du match contre l’OM ont peut-être soudé le groupe, mais cela n’a pas suffi à battre Metz dimanche après-midi au Groupama Stadium. L’électrochoc pourrait avoir lieu un peu plus tard dans la saison, à savoir lors du mercato hivernal. A cette occasion, John Textor pourrait piocher dans les autres clubs d’Eagle Football afin de renforcer l’effectif de l’OL.

Des potentielles recrues en provenance de Botafogo ont déjà été évoquées mais Matthieu Louis-Jean et sa nouvelle cellule de recrutement ont d’autres idées. A en croire les informations de Mohamed Toubache-Ter, l’une des pistes creusées par l’OL mène à Alassane Plea. Ancien attaquant des Gones (2011-2014), le buteur du Borussia Mönchengladbach est une piste que l’OL va réactiver et qui est toujours d’actualité selon l’insider. Sous contrat avec le club allemand jusqu’en juin 2025, Plea a marqué 4 buts et délivré 3 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison.

L'OL cible un milieu dont le nom n'a pas filtré

Nul doute que sa présence aux côtés d’Alexandre Lacazette changerait le visage offensif des Gones alors que l’animation autour du capitaine de l’OL change systématiquement d’un match à l’autre. Dans le cœur du jeu, Lyon veut aussi se renforcer et cible un milieu de terrain pour qui les discussions ont déjà démarré selon Mohamed Toubache-Ter, qui n’a toutefois pas révélé le nom du joueur en question. Quoi qu’il en soit, John Textor et Matthieu Louis-Jean planchent déjà sur le mercato de l’Olympique Lyonnais, qui sera sans aucun doute très mouvementé en janvier prochain. Il faudra sans doute y passer par là pour renforcer une équipe très mal embarquée dans sa mission maintien pour le moment.