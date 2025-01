Accord trouvé pour Zaha, très bonne nouvelle à l’OL

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Le passage de Wilfried Zaha à l’OL restera l’un des plus grands mystères du 21e siècle pour le club rhodanien. Mais le calvaire est enfin terminé puisque l’international ivoirien est sur le point de quitter Lyon.

Prêté par Galatasaray l’été dernier, Wilfried Zaha n’a pas inscrit le moindre but sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais. Il faut dire que Pierre Sage n’a pas insisté avec l’international ivoirien, lequel a disputé seulement 7 matchs, la majorité en tant que remplaçant. Le fiasco est total et l’OL souhaite y mettre fin le plus vite possible. Un départ dès le mois de janvier est espéré pour alléger la masse salariale et le club rhodanien devrait parvenir à ses fins.

Zaha en route pour les Etats-Unis ?

A en croire les informations de la presse britannique et notamment du Daily Mail, le joueur prêté à l’OL par Galatasaray est sur le point de s’entendre avec le club de Charlotte FC, en Major League Soccer aux Etats-Unis. Une destination qui conviendrait au joueur tandis que l’Olympique Lyonnais croise les doigts pour que cet accord soit finalisé. Les dirigeants de Galatasaray avaient eux la possibilité de récupérer Wilfried Zaha pour la seconde partie de la saison, d’autant qu’ils doivent composer avec la blessure de Mauro Icardi et qu’ils recherchent un attaquant (Wahi et Mikautadze sont ciblés).

🚨Le Charlotte FC est parvenu à un accord avec Wilfried Zaha. L’équipe de MLS a proposé à Galatasaray un prêt avec option d’achat.



• Option d’achat : 3,5 millions d’euros

• Date limite pour exercer l’option : décembre 2025

• Le salaire de Zaha sera payé par Charlotte.



En… pic.twitter.com/idXXNNgHnk — Galatasaray FR 🇫🇷 (@Galatasaray_FR_) January 15, 2025

Mais le club stambouliote, qui n’a visiblement pas eu de bons échos sur l’état d’esprit de Wilfried Zaha durant ses six premiers mois à l’OL, préfère envoyer son joueur aux Etats-Unis. C’est dire si l’ancien attaquant de Crystal Palace, qui faisait pourtant partie des références en Premier League il y a encore quelques années, n’est plus du tout désiré à présent. Foot Mercato est toutefois un brin plus prudent dans ce dossier qui reste en cours de discussions puisque le média explique que si des négociations existent bien entre le Charlotte FC et Wilfried Zaha, il est encore trop tôt pour évoquer un potentiel accord.