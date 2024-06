Accord Lacazette-Al-Qadisiyan, l'OL négocie avec les Saoudiens

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Retenu par Thierry Henry pour jouer les Jeux Olympiques de Paris avec la France, Alexandre Lacazette ne sera probablement plus un joueur de l'OL au moment de cette compétition.

D'une efficacité cruciale pour l'Olympique Lyonnais depuis son retour il y a deux ans, Alexandre Lacazette a eu la bonne nouvelle d'apprendre ce lundi que sauf retournement de situation, il jouera sous le maillot tricolore lors des Jeux Olympiques qui se déroulent dans la capitale française cet été. Cependant, d'ici là, le buteur de l'OL va probablement changer de club, car ce lundi le départ du Général se profile très sérieusement. Selon Santa Aouna, les dirigeants du club saoudien d'Al-Qadisiya, qui vient de remonter en Saudi Pro League, souhaitent s'attacher les services du joueur de 33 ans, et ils auraient même déjà trouvé un accord contractuel avec Alexandre Lacazette. Pour faire avancer le dossier, Al-Qadisiya a même décidé d'envoyer des émissaires à Lyon.

Le Général Lacazette d'accord pour aller en Arabie Saoudite

Notre confrère précise que David Friio, le directeur sportif de l'Olympique Lyonnais, négocie actuellement avec les dirigeants du club qui appartient au puissant groupe pétrolier Aramco. Il est vrai qu'il ne reste plus qu'un an de contrat à Alexandre Lacazette et que l'idée d'une prolongation n'étant pas dans l'air, son départ en 2024 permettrait à l'OL de prendre un joli chèque. Pour celui qui a marqué 31 buts toutes compétitions confondues la saison passée et 22 cette saison, la perspective de signer un très gros dernier contrat est forcément tentant. Du côté des supporters de l'OL, on ne lui en voudra pas de céder aux sirènes saoudiennes, même si le club de John Textor va devoir lui trouver un remplaçant, ce qui est loin d'être une partie de plaisir.