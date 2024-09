50.000 spectateurs pour OL-OM, ça suffit pour Lyon

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche soir en Ligue 1, l'OL accueille l'OM pour un Olympico qui sent plus que la poudre. D'ailleurs, pour l'occasion, les fans rhodaniens ne devraient pas remplir les travées du Groupama Stadium.

L'OL espère lancer sa saison ce dimanche soir face à l'OM. Les hommes de Pierre Sage se savent attendus au tournant par des fans et observateurs loin d'être satisfaits pour le moment. Il faut dire que les Rhodaniens sont loin de répondre aux attentes et n'ont connu qu'une seule victoire en 4 rencontres disputées en Ligue 1. Pour cet Olympico, le Groupama Stadium mettra en tout cas son plus bel habit de lumière. L'enceinte de l'OL poussera pour que les Lyonnais arrachent les trois points face à un concurrent direct à l'Europe. Cependant, pour cet Olympico, les prix proposés étaient très élevés. Et sans doute trop pour voir un Groupama Stadium totalement garni.

Un Groupama Stadium qui ne fait pas le plein mais...

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Selon les informations de Olympique et Lyonnais, l'antre lyonnaise accueillera ce dimanche soir 52000 spectateurs. Un chiffre élevé mais pas suffisant pour la remplir entièrement, alors que sa capacité totale est de 59 186 places. Décevant tant ce match est un rendez-vous attendu à Lyon. Toujours est-il que ce chiffre sera supérieur tout de même à celui de la saison passée lors du dernier choc entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille au Groupama Stadium, qui avait réuni 47 000 supporters. D'ailleurs, ce chiffre avait été suffisant pour donner le supplément d'âme nécessaire aux Gones pour se défaire des Phocéens. A noter que pour cette rencontre de ce dimanche soir, il n'y aura aucun supporter marseillais présent à Lyon suite à un arrêté préfectoral puis ministériel. Toujours dommageable pour l'image renvoyée par le football français, qui a beaucoup de mal à gérer les déplacements de supporters d'équipes rivales.