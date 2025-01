30 millions, l'OL met deux nouveaux flops en vente

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

Après les départs d’Anthony Lopes et de Gift Orban, John Textor veut continuer à alléger ses finances pour assurer la survie de l’Olympique Lyonnais en poussant vers la sortie deux nouveaux joueurs importants.

L’année 2025 commence sur des chapeaux de roue pour l’Olympique Lyonnais. Dans l’urgence financière, l’actuel 5ᵉ du championnat de France n’a nul autre choix que d’alléger drastiquement sa masse salariale. Pour ce faire, John Textor a prévu un exode massif de certains de ses joueurs au salaire les plus onéreux lors du mercato hivernal qui a commencé ce mercredi 1ᵉʳ janvier. Le départ d’Anthony Lopes - lequel n'avait plus rien d’un joueur lyonnais depuis de nombreux mois - pour Nantes a été officialisé, tandis que celui de Gift Orban pour Hoffenheim est en très bonne voie. Le président et propriétaire rhodanien ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et vise désormais les ventes de Maxence Caqueret et d’Ernest Nuamah.

Deux nouveaux départs attendus, l’OL se vide

Selon les informations de L’Equipe parues ce jeudi 2 janvier, l’Olympique Lyonnais forcerait le départ de Maxence Caqueret et d’Ernest Nuamah. Les Gones estiment pouvoir récupérer une jolie somme d’argent pour la vente de ces deux joueurs, lesquels possèdent également un salaire confortable qui n’est pas justifié par leur rendement sportif beaucoup trop loin des attentes.

Sous contrat jusqu’en juin 2027, Maxence Caqueret possède une valeur marchande estimée à 15 millions d’euros par le site Transfermarkt. Les clubs intéressés ne se bousculeront pas pour transmettre un chèque de ce montant vu les derniers mois délicats du joueur. Même chose pour Ernest Nuaham. Acheté pour plus de 28 millions d’euros l’été dernier, il a vu sa valeur décroître à cause de ses prestations bien en dessous des attentes. John Textor peut donc s’assoir sur son investissement pour un joueur qui devait partir l'été dernier, mais a finalement convaincu ses dirigeants de le garder après avoir été très marqué par cet épisode. Au total, l’OL peut espérer récolter autour des 30 millions d’euros grâce à la vente future de ses deux indésirables. Une rentrée d’argent qui fera indéniablement un bien fou aux finances du club rhodanien.