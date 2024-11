10 équipes en Ligue 1, l'OL est un casse-tête

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Confronté à un calendrier chargé, Pierre Sage effectue de nombreuses rotations entre les matchs. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a toujours aligné un onze différent à chaque rencontre de Ligue 1. Et ce même si une équipe type se dessine petit à petit.

Pierre Sage sait où il va. Au fil des rencontres, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais se fait un avis sur le schéma le plus efficace et les joueurs à même d’y briller. Un onze type commence à se démarquer dans son esprit. « Oui, il se dessine au fur et à mesure de l’avancée de l’équipe, avouait le technicien avant le match nul à Lille (1-1) vendredi. Il n’est pas fixe, on ne l’a pas décidé le 1er juillet 2024. Mais l’association des onze joueurs les plus performants est dans un coin de ma tête. »

Si Pierre Sage garde son plan au chaud, c’est parce que l’occasion de le mettre en application ne s’est pas toujours présentée. L’Olympique Lyonnais doit affronter un calendrier chargé qui oblige son coach à effectuer des rotations entre les rencontres. C’est pourquoi le coach des Gones a aligné 10 équipes de départ différentes en 10 journées de Ligue 1. La statistique peut surprendre. Mais elle confirme les explications encore données la semaine dernière.

L'OL illisible

« Je planifie les matchs en fonction de leur proximité, en créant des scénarios pour aborder chaque rencontre avec un maximum de fraîcheur, confiait Pierre Sage mercredi dernier. L'objectif est que les joueurs puissent exprimer pleinement leur talent, ce qui implique des rotations et une prise en compte de l’état de forme de chacun. Bien que cela demande une gestion quotidienne, nous raisonnons en groupes de matchs. » L’autre objectif du technicien, c’est de concerner un maximum de joueurs dans l’effectif sans affecter le niveau de l’équipe. Un sacré défi pour Pierre Sage dont les plans sont forcément difficiles à lire pour ses adversaires.