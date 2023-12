Racisme ‍: Galtier est déjà coupable, le tribunal médiatique a tranché

Dans : OGC Nice.

Par Adrien Barbet

Suite aux accusations de racisme à l'encontre de Christophe Galtier, 12 mois de prison avec sursis et 45 000 euros d'amende ont été requis par le procureur de Nice contre l'ancien coach du PSG, qui est coupable avant même le verdict final de cette affaire pour Christophe Cessieux.

Entraîneur d'Al-Duhail au Qatar, Christophe Galtier est toujours dans le brouillard suite aux accusations de racisme. L'affaire a pris une tournure différente lorsqu'en avril dernier, une enquête préliminaire a été ouverte pour discrimination fondée sur une prétendue race ou l’appartenance à une religion. Soupçonné d'avoir tenu des propos racistes lors de son passage à l'OGC Nice durant la saison 2021/2022, Christophe Galtier risque donc jusqu'à 12 mois de prison avec sursis et 45 000€ d'amende, comme l'a requis le procureur de Nice, Damien Martinelli. Christophe Cessieux explique que l'ancien entraîneur du PSG aura du mal à se remettre de cette affaire, peu importe la décision finale de la justice.

Coupable ou non, Galtier est d'ores et déjà condamné

🗣💬 "Le tribunal médiatique s'est déjà mis en marche. Aux yeux de l'opinion publique, il est déjà jugé et raciste. Ce sera très compliqué de se remettre de ça."@ccessieux06 estime qu'il sera difficile pour Christophe Galtier de se remettre de son procès. #RMCLive pic.twitter.com/1aisNlLdLl — Les Grandes Gueules du Sport - RMC (@GGsportRMC) December 17, 2023

« Ça va être dur parce que le tribunal médiatique s'est déjà mis en marche. Galtier est déjà jugé par l'opinion publique, il est déjà jugé raciste et anti-musulmans. Alors qu'il n'y a pas vraiment de preuve. Ce sera très compliqué de se remettre de ça et même s'il est innocenté par la justice dans quelques jours » a expliqué le journaliste sportif dans l'émission des Grandes Gueules du Sport sur RMC, qui estime que quoi qu'il arrive, Christophe Galtier sera catalogué comme une personne raciste par l'opinion publique et que son image en France est détériorée à jamais. Actuellement coach au Qatar, Galtier aura certainement beaucoup de mal à trouver un club à entraîner en Ligue 1, s'il souhaite un jour reprendre sa carrière en France. La décision finale du procès sera rendue le 21 décembre.