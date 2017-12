PSG : L'offre limite offensante repoussée par un président de L1

Dans : OGCN, PSG, Mercato.

Très en vue la saison dernière, Jean-Michaël Seri (26 ans) pensait réaliser son rêve en signant au FC Barcelone cet été.

La suite, on la connaît, le Barça avait finalement changé d’avis au dernier moment, provocant la déception et la colère du milieu de terrain. Un coup dur pour l’Ivoirien, et une excellente nouvelle pour le Paris Saint-Germain… En effet, le club de la capitale, à la recherche d’un renfort dans l’entrejeu après l’échec de la piste Fabinho, avait tenté sa chance sur le dossier Seri dans la dernière ligne droite du mercato. En espérant convaincre le président niçois Jean-Pierre Rivère avec une offre de prêt.

« Si le PSG m'a contacté pour Seri ? Oui. C'était le dernier ou l'avant-dernier jour en fin de mercato, a raconté le dirigeant du Gym, assez remonté sur le plateau de SFR Sport. Le PSG voulait un petit prêt sans obligation d'achat derrière donc on n'est pas allé plus loin. Ou bien vous transférez un joueur, ou vous le prêtez mais avec une condition certaine d'acquisition. » Autant dire que Rivère n’a même pas hésité avant de refuser la proposition. Rappelons que le Barça avait prévu de boucler le transfert pour 40 M€.