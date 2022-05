Nice lui a vendu du rêve, Galtier menace de partir

Dans : OGC Nice.

Par Eric Bethsy

Champion de France avec le LOSC la saison dernière, Christophe Galtier pensait rejoindre un club au moins aussi ambitieux. Mais depuis quelques mois, l’entraîneur de l’OGC Nice constate les promesses non tenues de ses dirigeants. Et envisage de claquer la porte cet été.

Finalistes de la Coupe de France, le FC Nantes et l’OGC Nice pourraient tous les deux changer d’entraîneur au terme de la saison. D’un côté, Antoine Kombouaré ne cache plus les tensions avec le patron Waldemar Kita. Et de l’autre, Christophe Galtier doute des ambitions de ses supérieurs. Le coach du Gym ne parvient pas à remettre son équipe dans le bon sens depuis le début de la phase retour. Une méforme que le technicien pressentait en première partie de saison. Ce n’est pas un hasard si Christophe Galtier avait réclamé des recrues.

Mais d’après leq quotidiens L’Equipe et Nice Matin, ce mercato hivernal représente un tournant dans son aventure chez les Aiglons. Le coach niçois espérait du renfort de qualité, lorsque son directeur sportif Julien Fournier a misé sur le prêt du latéral gauche marseillais Jordan Amavi, en mauvaise condition physique, et sur le transfert de l’ailier Bilal Brahimi. « On prétend à la Ligue des Champions mais on se renforce avec un remplaçant d'Angers », se serait plaint Christophe Galtier auprès de son adjoint Thierry Olesiak. Un exemple parmi d’autres sur les divergences entre le staff technique et la direction.

Un entretien décisif avec Ratcliffe

C’est pourquoi l’ancien entraîneur du LOSC, en constatant les résultats décevants, a demandé à rencontrer Jim Ratcliffe. Le coach sous contrat jusqu’en 2024 souhaite faire le point sur son avenir. Et évoquer la possibilité de travailler de nouveau avec Luis Campos afin de bâtir un effectif capable de jouer le titre. Cet entretien à venir pourrait s’avérer décisif pour le futur de Christophe Galtier, qui estime avoir « été trompé sur la marchandise ». Le propriétaire britannique a donc tout intérêt à rassurer son entraîneur déjà très convoité en Europe.