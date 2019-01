OGCN : Enorme coup de tonnerre, Fournier et Rivère s’en vont

Dans : OGCN, Ligue 1.

Grosse surprise à Nice en plein mois de janvier.

Dans une conférence de presse tenue sur le pouce, le président Jean-Pierre Rivère et le directeur général Julien Fournier ont annoncé leur départ de l’OGC Nice. Un séisme au sein du club azuréen qui pouvait compter sur les deux hommes depuis des années. Ils étaient parvenus à remettre Nice à une bonne place sur le football français, avec notamment quelques gros coups sur le marché des transferts et un statut de club européen avec intermittence. Mais en raison d’un désaccord avec les actionnaires, Rivère et Fournier ont annoncé leur départ qui n’aura toutefois pas un effet immédiat, puisqu’ils laissent le soin aux propriétaires du club de trouver des remplaçants dans les prochains mois. Le départ pourrait n’être effectif qu’au mois de mai. En attendant, les joueurs et Patrick Vieira ont été mis au courant dans la journée de cette décision que JP Rivère a justifiée.

« On a des petites tensions avec nos actionnaires. C'est un secret de polichinelle. Ces tensions s'accentuent en période de mercato. Nous avons invité les actionnaires à recruter des personnes qui pourraient nous remplacer. Nous nous sommes mis d'accord pour rester jusqu'à fin mai. Ce n'était plus possible. Nous avons informé nos actionnaires qu'il fallait trouver des dirigeants à notre place », a prévenu celui qui va donc lâcher son fauteuil de président de l’OGC Nice.