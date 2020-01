Officiel : Trouillet débarque, Nice n’a pas peur

Dans : OGCN.

À la recherche d’un nouveau renfort dans l’entrejeu, pour compenser les départs hivernaux de Rémi Walter (Malatyaspor) et d’Adrien Tamèze (Atalanta), Nice vient de s’attacher les services d’Alexis Trouillet. Formé au Stade Rennais, où il a été champion de France U19 la saison dernière, le milieu de terrain « a été séduit par les perspectives de progression offertes au sein du club niçois ». Dès à présent, ce joueur, doté d’une bonne technique, va intégrer l’effectif professionnel de Patrick Vieira. Cette transaction aurait été validée via un transfert sec, accompagné d'un intéressement à la revente, et Trouillet aurait signé un contrat de quatre ans et demi chez les Aiglons.