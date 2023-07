Officiel ‍: Jérémie Boga signe à l'OGC Nice

Dans : OGC Nice.

Par Mehdi Lunay

Le Franco-Ivoirien Jérémie Boga fait son retour en France. Après notamment cinq années passées en Italie, l'ailier de 26 ans a signé à Nice ce mardi.

Natif de Marseille, Jérémie Boga va revenir en Ligue 1 tout près de là. Après Chelsea, Sassuolo et l'Atalanta Bergame, l'international ivoirien s'est engagé à l'OGC Nice. Un transfert pour 18 millions d'euros (+bonus) qui a été annoncé par le club azuréen dans la soirée. « Jérémie était notre priorité. Il va apporter à l’équipe tout son talent et sa créativité. Et à 26 ans il arrive à maturité pour exprimer tout son potentiel », a indiqué Florent Ghisolfi, le directeur sportif de l'OGCN quand le président Jean-Pierre Rivère souligne que « les gens viennent au stade pour voir des joueurs comme Boga ». Passé par Rennes, Boga retrouve enfin la France après avoir été annoncé à l'OL puis l'OM par le passé. On ne connaît pas la durée exacte de son contrat.