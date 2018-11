Nice : Vieira n'a pas aimé, Balotelli et Saint-Maximin vont se faire recadrer

Dans : OGCN, Ligue 1.

L'OGC Nice est difficilement venu à bout d'Amiens, grâce à un but contre-son-camp de Gouano, mais cela ne gâche pas le bonheur du club azuréen qui remonte dans la première partie de tableau au bénéfice de cette victoire. S'il se réjouit de ce résultat, Patrick Vieira n'a cependant que moyennement apprécié les attitudes conjointes de Mario Balotelli et Allan Saint-Maximin, lesquels n'ont pas pris la peine de rejoindre le banc de touche, mais sont partis directement vers les vestiaires lorsqu'ils ont été respectivement remplacés par Rémi Walter et Youcef Atal.

Interrogé sur ce comportement pas très cordial, Patrick Vieira a remis à plus tard les explications. « Les joueurs ne sont jamais contents quand ils sortent, mais on réglera ça en interne », a sobrement commenté l'entraîneur de l'OGC Nice, pas décidé à laver le linge sale en public, mais qui ne laissera pas passer ce genre d'attitude de la part de ses deux attaquants. Un bon petit coup de règle sur les doigts loin des yeux, mais qui devra rappeler à Mario Balotelli et Allan Saint-Maximin qu'il y a un minimum de respect à avoir.