Nice victime d'un film porno dans son stade, le club réagit

Par Hadrien Rivayrand

L'OGC Nice est l'une des équipes en forme en Ligue 1. Les Aiglons ont néanmoins appris une nouvelle surprenante et qui agace beaucoup en interne...

Depuis sa reprise par INEOS, Nice a de nouvelles ambitions en Ligue 1. Le projet peine pourtant à avancer. Mais depuis quelques semaines, tout va mieux, du moins d'un point de vue sportif. Les Aiglons enchaînent les victoires même si la manière laisse parfois à désirer. C'était notamment le cas lors du succès à domicile face à Lille le 29 janvier dernier. Mais qu'à cela ne tienne, Nice avait besoin de points et de démarrer une série de victoires. Si ça a été chose faite contre les Dogues, ce match a aussi été perturbé par un événement que l'on qualifiera d'insolite. En effet, l'AFP nous apprend qu'un tournage de film pornographique amateur a eu lieu dans l'enceinte de l'Allianz Riviera pendant Nice-Lille.

Nice, la mauvaise surprise...

L’OGC Nice a déposé plainte après le tournage d’un film X dans les toilettes de l’Allianz Arena pendant Nice-Lille le 29 janvier.



(@20Minutes) pic.twitter.com/jfj6bq5V82 — Actu Foot (@ActuFoot_) February 14, 2023

Le média précise que les Azuréens ont décidé de porter plainte après avoir pris connaissance des faits, qui se sont déroulés dans les toilettes. Nice Matin rajoute qu'une deuxième plainte a été déposée, cette fois-ci de la part de Nice Eco Stadium, la société qui exploite l’Allianz Riviera. Le club et le stade ne comptent donc pas en rester là. Un événement dont les Aiglons se seraient bien passés pour l'image de leur club et de leur enceinte. Les hommes de Didier Digard retrouveront le chemin de leur stade ce samedi lors de la réception du Stade de Reims. Puis Nice ira sur la pelouse de Monaco pour un derby très attendu une semaine plus tard. Les moments de vérité approchent pour Nice et son nouveau projet, qui souhaite concurrencer le PSG dans un futur plus ou moins proche. Si ce n'est pas encore le cas sur le terrain, attention à ce que ça ne le soit pas en dehors.