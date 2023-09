Nice ‍: Todibo et Thuram, les fausses stars du mercato

Dans : OGC Nice.

Par Eric Bethsy

Longtemps annoncés sur le départ, Jean-Clair Todibo et Khéphren Thuram devraient finalement rester à l’OGC Nice. Le Gym n’a pas reçu les offres attendues pour transférer ses deux internationaux français qui, malgré les rumeurs persistantes tout au long de l’été, n’étaient pas si courtisés.

Bonne nouvelle pour Francesco Farioli. Nommé en juin dernier, l’entraîneur de l’OGC Nice pourra compter sur Jean-Clair Todibo et Khéphren Thuram cette saison. Sauf revirement de situation dans les prochaines heures, les deux internationaux français ne devraient pas quitter les Aiglons cet été. Des rumeurs persistantes les annonçaient pourtant sur le départ tout au long du mercato. Le défenseur central de 23 ans, qui a refusé une offre financière alléchante de la part d’Al-Ittihad (Arabie Saoudite), pouvait espérer une approche concrète de Manchester United. Mais les Red Devils attendaient le départ d’Harry Maguire.

⚫🔴 Sauf retournement de situation, Jean-Clair Todibo et Khphren Thuram devraient toujours être niçois à la fin de ce mercato estival. Le défenseur, sous contrat jusqu’en 2027, et le milieu, jusqu’en 2025, ne se sont pas vu proposer les montants espérés par leur club. — RMC Sport (@RMCsport) September 1, 2023

Quant au milieu de 22 ans, le Paris Saint-Germain et Liverpool auraient envisagé son recrutement. Mais aucun de ces courtisans n’est vraiment passé à l’action sur ce dossier. Il faut dire que l’OGC Nice réclamait un montant important pour les transférer. Jean-Clair Todibo et Khéphren Thuram étaient disponibles pour 40 à 50 millions d’euros chacun, rappelle RMC. Apparemment, personne n’a jugé pertinent de miser une telle somme sur les deux Niçois. A croire que ces derniers n’étaient pas si populaires sur le marché des transferts.

La stabilité pour convaincre Deschamps

Quoi qu’il en soit, l’ancien joueur du FC Barcelone et le fils de Lilian Thuram, respectivement sous contrat jusqu’en 2027 et jusqu’en 2025, ne sont pas contres l’idée de rester à Nice une saison supplémentaire. Didier Deschamps ne les a pas convoqués pour le prochain rassemblement. La stabilité offerte par le Gym pourrait donc leur permettre de franchir un cap, notamment avec la Ligue Europa Conférence, et de convaincre le sélectionneur de l’équipe de France de les rappeler avant l’Euro 2024.