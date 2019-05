Nice : Si le PSG se fâche, ça va faire mal prévient Vieira

Dans : OGCN, PSG, Ligue 1.

Avec une seule victoire lors des six derniers matchs, on peut presque parler de crise au Paris Saint-Germain.

D’autant que le contenu des rencontres est sans doute plus inquiétant que les résultats. Les Parisiens manquent manifestement d’implication en cette fin de saison. Et rien ne dit qu’ils réagiront étant donné que le titre de champion de France est déjà assuré. Une aubaine pour son prochain adversaire Nice ? Pas du tout, estime Patrick Vieira. Au contraire, l’entraîneur du Gym craint le sursaut d’orgueil du PSG samedi après-midi.

« Si on juge Paris sur les trois ou quatre derniers matchs, on peut trouver des choses à dire. Mais si on les juge par rapport à la qualité de l'effectif et à ce qu'ils ont démontré tout au long de la saison, je pense qu'il y a plus de points positifs que négatifs quand même, a rappelé le technicien français. Vu de l'extérieur, c'est vrai qu'ils passent une mauvaise période, mais il y a toujours un match où ces grands joueurs veulent montrer à tout le monde qu'ils restent de grands joueurs. »

Un message pour Saint-Maximin ?

« Si on va à Paris en pensant pouvoir faire la différence individuellement, ou en jouant pour soi-même, on va avoir des difficultés. Il faudra faire un grand match collectif et ne pas se tromper d'objectif. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est être bien en place, jouer avec beaucoup de personnalité et ne pas avoir de regrets à la fin », a prévenu Vieira, dont le message s’adresse notamment à son attaquant Allan Saint-Maximin, connu pour sa tendance à oublier ses coéquipiers.