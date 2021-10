Nice : Home jacking traumatisant chez Mario Lemina

Dans : OGC Nice.

Par Corentin Facy

Le domicile niçois de Mario Lemina, actuellement en sélection avec le Gabon, a été visité par trois malfaiteurs dimanche soir.

Selon les informations obtenues par L’Equipe, trois malfrats munis d’armes de poing ont pénétré dans le domicile niçois de Mario Lemina, tard dans la soirée de dimanche. Mario Lemina, actuellement avec la sélection gabonaise, n’était pas chez lui. En revanche, trois femmes -dont l’identité n’a pas filtré- présentes chez le milieu défensif de l’OGC Nice ont fait l’objet de violences selon une source judiciaire. Les cambrioleurs ont fait le tour de la maison de Mario Lemina et ont mis la main sur des bijoux, des vêtements et de la maroquinerie de luxe. Au total, le préjudice est estimé à plus de 300.000 euros pour l’ex-milieu de terrain de l’Olympique de Marseille et de la Juventus Turin.

Trois femmes ont subi des violences chez Mario Lemina

Le quotidien national dévoile par ailleurs qu’une employée de maison était également présente chez Mario Lemina, en plus des trois femmes violentées. Mais elle a réussi à se dissimuler de la vue des malfrats et est parvenue à alerter la police. Malheureusement, les trois cambrioleurs n’étaient plus sur les lieux au moment où les forces de l’ordre sont arrivées, ils avaient déjà pris la fuite. Très rapidement alertée, la permanence du parquet de Nice a saisi les enquêteurs de la police judiciaire de la ville dans le but de remonter la trace des fauteurs de trouble. Des premiers prélèvements d’indice ont été réalisés dès dimanche soir au domicile de Mario Lemina dans ce but. Les incidents de ce type ont la fâcheuse tendance à se multiplier chez les joueurs de Ligue 1 depuis le début de la saison. Luan Peres (OM) ou encore Angel Di Maria (PSG) ont par exemple été victimes de ce genre d’incidents ces dernières semaines…