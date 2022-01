Mercato : Nice prêt à frapper un grand coup en Premier League

Dans : OGC Nice.

Par Guillaume Conte

Déjà deuxième du championnat de France avec un effectif plus qu’intéressant pour tenir la route, l’OGC Nice pourrait frapper un grand coup dans la dernière ligne droite du marché des transferts.

En grande difficulté à Manchester United, Jesse Lingard se cherche un point de chute, lui qui avait été prêté avec réussite à West Ham la saison passée, avant de retomber dans l’anonymat au milieu des stars chez les Red Devils. Et selon Foot Mercato, l’OGC Nice s’est positionné pour récupérer l’attaquant anglais, courtisé depuis des semaines par Newcastle. L’offre financière que peut effectuer le Gym ne sera clairement pas la même que celle du club racheté récemment par l’Arabie Saoudite, mais Nice a des arguments.

🚨Info : • #Nice est intéressé par Jesse Lingard 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 cet hiver.



• Profil validé par Christophe Galtier 🇫🇷.



• Dossier financièrement complexe mais pas impossible.



• Concurrence avec plusieurs clubs dont #Newcastle.https://t.co/O9Do9itYoZ — Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 24, 2022

Christophe Galtier serait en tout cas derrière le projet de ramener sur la Côte d’Azur l’attaquant de 29 ans, qui n’a plus que six mois de contrat avec Manchester United. L’idée est séduisante, mais le média spécialisé rappelle aussi que sur le plan financier, l’OGCN risque de tirer la langue pour rester aux normes de la Premier League, et pourrait ainsi offrir un salaire énorme pour un élément certes talentueux, mais qui n’est pas non plus un joueur majeur de Premier League. Une question délicate donc, même si les supporters azuréens conservent un bon espoir, puisque les propositions de Newcastle ont été refusées à deux reprises par le clan de Jesse Lingard.