Mercato : Delort à Nice, Andy a dit oui

Dans : OGC Nice.

Par Claude Dautel

Malgré la concurrence de dernière minute de l'Olympique de Marseille, Andy Delort va s'engager ce samedi avec l'OGC Nice après un accord total.

Une semaine après avoir fait ses adieux à Montpellier lors de la victoire du MSHC contre Lorient à la Mosson, Andy Delort s’apprête à rebondir en restant dans le Sud de la France. Et si ces derniers jours l’OM paraissait avoir refait son retard dans ce dossier, Jorge Sampaoli ne masquant pas l’intérêt qu’il avait pour l’attaquant international algérien, l’OGC Nice est allé au bout de l’opération comme Laurent Nicollin l’a toujours pensé. Le président de Montpellier avait évoqué le cas Andy Delort il y a deux semaines, faisant remarquer le récent changement de son attaquant, lequel avait désormais un représentant proche de Christophe Galtier, et le dossier a donné raison à Laurent Nicollin.

Delort sacré renfort pour l'attaque de Nice

Vendredi, les dirigeants de Nice et de Montpellier ont bouclé un accord et Andy Delort est arrivé ce samedi à Nice où il doit passer sa visite médicale avant de signer un contrat de quatre ans. Avec Kasper Dolberg, Amine Gouiri, et donc désormais Andy Delort, Christophe Galtier va avoir une sacrée puissance de feu offensive, et c’est justement ce que souhaitait le technicien du Gym. Pour l'instant, on ne connaît pas les détails financiers de ce transfert, Delort avait encore trois ans de contrat avec Montpellier, et selon Transfermarkt sa valeur était estimée à 16 millions d'euros. Grâce à Ineos, l'OGC Nice peut désormais s'offrir ce genre de profil, alors que l'Olympique de Marseille aurait eu un peu de mal à s'aligner financièrement.