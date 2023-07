L1 ‍: Nice terrasse la concurrence et s’offre Sanson

Dans : OGC Nice.

Par Corentin Facy

Nice tient sa première recrue du mercato estival avec Morgan Sanson, lequel va être prêté avec option d’achat par Aston Villa.

Prêté à Strasbourg lors de la seconde partie de la saison 2022-2023, Morgan Sanson avait fait bonne impression en Alsace en s’imposant comme un titulaire indiscutable. L’ancien joueur de Montpellier et de l’OM a été un acteur majeur du maintien du Racing dans l’élite et ses performances ont suscité beaucoup d’intérêts en Ligue 1 ces dernières semaines. Pas vraiment dans les plans d’Unai Emery à Aston Villa, le milieu de terrain français de 26 ans va revenir en France. Et pour cause, Foot Mercato affirme qu’un accord a été trouvé entre Nice et Aston Villa pour le prêt avec option d’achat de Morgan Sanson, une information rapidement confirmée par Nice Matin et L’Equipe. La venue de l’ancien Marseillais est un très beau coup pour Nice dans la mesure où la concurrence made in Ligue 1 était forte. En effet, le média spécialisé indique que Strasbourg et Nice étaient très intéressés par Morgan Sanson lors de ce mercato estival.