L1 : La DNCG valide le rachat de Nice par Ratcliffe

Dans : OGCN, Ligue 1.

Après un premier rendez-vous manqué la semaine passée, la Direction Nationale du Contrôle de Gestion a donné son accord ce mercredi soir à un rachat de l'OGC Nice par le milliardaire anglais Jim Ratcliffe. Le club azuréen va donc désormais pouvoir passer sous le pavillon d'Ineos, la société de l'homme le plus riche d'Angleterre dont on sait qu'elle sponsorise l'ancien équipe de cyclisme Sky, victorieuse cette année du Tour de France grâce au coureur colombien Egan Bernal. Cependant, les supporters niçois vont encore devoir patienter deux semaines avant de sortir le Champagne.

En effet, après l'accord de la DNCG, il faut désormais attendre la validation de cette vente à la société anglaise par l'Autorité de la concurrence, qui veille à ce que cette opération soit conforme aux règles commerciales. Le 15 août, une réponse sera donnée et si elle est positive, cette fois plus rien n'empêchera la vente du Gym par les actuels propriétaires chinois et américains à Jim Ratcliffe. Avec ce changement de propriétaire, l'OGC Nice va clairement entrer dans une nouvelle ère, le magnat anglais ayant les moyens financiers pour assumer ses ambitions sportives.