Antisémitisme ‍: La ministre promet des sanctions contre Youcef Atal

Dans : OGC Nice.

Par Claude Dautel

Au plus haut niveau de l'état, on est déterminé à ne rien laisser passer concernant les événements actuels en Israël et en Palestine. Youcef Atal, qui a relayé un message antisémite, risque une lourde sanction.

Amélie Oudéa-Castéra a été très ferme ce lundi soir en annonçant via les réseaux sociaux qu’elle avait contacté l’ensemble des parties prenantes suite au relais apporté par Youcef Atal à un message haineux d’un prédicateur qui menaçait la communauté juive. Pour la Ministre des Sports, tout cela est intolérable et l’international algérien de l’OGC Nice va devoir répondre de ses actes devant la justice civile, mais aussi devant celle du sport. AOC affirme même que le président du Gym va rapidement prononcer une sanction contre son joueur, actuellement avec les Fennecs.

« Je salue l'ouverture par le parquet de Nice d’une enquête préliminaire pour apologie du terrorisme et provocation publique à la haine ou à la violence à raison d'une religion déterminée, concernant Youcef Atal. Elle fait suite au signalement conjoint de Christian Estrosi et du Préfet, avec lesquels j’avais pu échanger dès dimanche matin. Je me félicite que le conseil national d’éthique de la FFF, comme c'est son rôle, se soit emparé des faits. Les instances disciplinaires de la LFP sont désormais saisies du dossier. J'ai également pu échanger avec le président de l’OGC Nice : dans les prochaines heures, un échange aura lieu entre le joueur et le club. Je serai vigilante à l'égard des décisions qui seront prises à son issue. Jamais l'antisémitisme, le racisme ou les messages de haine n'auront leur place dans notre championnat, ni leurs auteurs, sur nos pelouses ou dans nos tribunes. Et a fortiori dans le contexte actuel, le sport ne peut avoir d'autre vocation que celle de nous rassembler », indique Amélie Oudéa-Castéra, qui de manière prudente n'a pas autorisé les réponses à son message sur X.