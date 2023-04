Affaire Galtier : Nice n'a plus le droit de se taire

Dans : OGC Nice.

Par Alexis Rose

Défendu par d’anciens joueurs à lui dans son affaire avec Julien Fournier, Christophe Galtier n’a reçu le soutien d’aucun Niçois durant la tempête. De quoi étonner Thierry Henry.

Accusé d’avoir tenu des propos racistes au sujet de certains membres de son groupe lors de son passage à Nice, Christophe Galtier vient probablement de vivre la pire semaine de sa carrière. Accusé de tous les côtés, à cause de la fuite d’un mail accusateur de Julien Fournier, son ancien dirigeant chez les Aiglons, le coach du PSG a pu compter sur le soutien de ses anciens joueurs. En plein cœur de l’affaire, Burak Yilmaz, José Fonte ou Mevlut Erding n’ont pas hésité à prendre la défense de leur ancien entraîneur. Par contre, aucun joueur niçois, aux premières loges pour juger le comportement de Galtier au cours de la saison dernière, n’a pris la parole. Ce qui étonne Thierry Henry, pour qui les joueurs de l’OGCN devraient parler pour faire la lumière sur cette affaire.

« À Nice, quelqu'un doit venir nous expliquer ce qu'il s'est passé »

🧐 Thierry Henry :" Pourquoi les Niçois ne parlent pas ?"



La longue réaction de notre consultant sur l’affaire Galtier. pic.twitter.com/N1i63lkvPC — Prime Video Sport France (@PVSportFR) April 16, 2023

« Ce qui m'interpelle, c'est qu'on n'entend rien de l'autre côté. J’attends les Niçois personnellement. Pourquoi les Niçois ne parlent-ils pas ? J’ai quand même senti des gens qui me donnaient l’impression de vouloir dire des choses. Plus les jours avançaient, moins il y avait de certitudes dans le discours. Je sais qu’il y a une enquête, mais quand même, à Nice, il y a bien quelqu’un qui doit pouvoir parler et nous en dire plus que les trois lignes du communiqué. Je sais que cela s’est produit entre deux personnes qui ne sont plus au club, mais on parle tout de même de votre club », fait remarque le champion du monde 1998, avant d'aller plus loin.

« J’ai vu des gens défendre l’une des parties, pourquoi personne ne défend qui que ce soit de l’autre côté ? Je me pose pas mal de questions. J’ai eu l’impression que les joueurs voulaient parler. Peuvent-ils parler ? À Nice, quelqu'un doit venir nous expliquer ce qu'il s'est passé », a lancé le consultant d’Amazon Prime Vidéo, qui espère que les langues se délieront d’ici à la fin de la saison. Même si cela paraît peu probable, sachant que Didier Digard, actuel coach de Nice, semble avoir eu maille à partir avec Galtier la saison passée. Autant dire que la vérité ne sortira probablement pas du vestiaire niçois. Dimanche, le JDD affirmait que Jean-Pierre Rivère était le témoin clé qui pouvait tout changer dans ce dossier, il ne reste plus qu'à attendre ce que le président du Gym pourra dire aux enquêteurs.