Tout Nantes en fête, sauf Waldemar Kita

Par Guillaume Conte

Décidément, Waldemar Kita ne fait rien comme les autres. Ce dimanche, le peuple nantais a rendez-vous en fin d’après-midi pour célébrer ses champions, vainqueurs ce samedi de la Coupe de France. Une belle fiesta pour les joueurs et les supporters, avec une communion à venir, qui se fera sans le président du FC Nantes. Non pas à cause des critiques incessantes des supporters, des bruits sur un éventuel rachat ou des récentes déclarations d’Antoine Kombouaré sur son avenir très incertain. Non, le président Kita est furieux que la Mairie de Nantes ait refusé son projet de nouveau stade, et n’a donc pas envie d’aller à l’hôtel de ville pour afficher son plus beau sourire.

Le Yellow Park n'est pas digéré

Le bus des vainqueurs de la coupe de France 2022 Mesdames Messieurs !RDV place Foch 17h à Nantes pour la présentation du trophée et le retour des Canaris #OnEstNantes pic.twitter.com/CELo1shLYm — Presse Océan (@presseocean) May 8, 2022

« Je n’irai pas à la mairie pour un éventuel défilé. Mais toute l'équipe et le staff vont y aller. Je n'irai pas car on n'a pas été honnête avec moi, sur le projet de stade et tout un ensemble de choses », a livré le dirigeant polonais, qui avait porté le projet du Yellow Park pour en faire la nouvelle enceinte du FC Nantes. Un projet qui n’avait pas été approuvé par la mairie et avait fini par disparaitre en 2018. Cela n’empêchera pas la fête d’être belle dans la Maison Jaune, et son fils Franck sera toutefois de la partie. Nul doute que Waldemar Kita s’évite aussi une belle bordée de sifflets, tant sa gestion a parfois créé des polémiques à Nantes, même si l’homme d’affaires a souvent mis de l’argent dans sa poche pour aider les Canaris à survivre dans les années difficiles.