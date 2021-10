Stéphane Ziani, ce témoignage poignant sur ce jeune qui a frôlé la mort

Dans : FC Nantes.

Par Baptiste Mulatier

Un joueur de 19 ans de la réserve du FC Nantes a été victime d’un malaise cardiaque à l’entraînement le mois dernier. Son entraîneur, Stéphane Ziani, raconte comment l’ensemble de l’équipe a parfaitement réagi.

La vie ne tient parfois qu’à un fil. La réserve du FC Nantes n’en a jamais eu aussi conscience que depuis le 16 septembre dernier. RMC Sport raconte le déroulement de cet événement qui aurait pu être tragique. Ce jour-là, alors que l’entraînement se termine par un exercice de frappes, un jeune joueur de 19 ans s’écroule après avoir inscrit un magnifique but. Si Stéphane Ziani pense qu’il chambre son gardien, quelques joueurs l’alertent en urgence. Le jeune Canari ne va pas bien du tout. Après vérification, le constat est clair : son cœur ne bat plus.

Son entraîneur n’hésite pas, il engage directement un massage cardiaque. Il se relaie avec un kiné stagiaire. L’analyste vidéo se dépêche lui d’aller chercher le défibrillateur. Les pompiers ? Un papa présent à la Jonelière, le centre d’entraînement, qui observe sa fille à l’entraînement se charge de les appeler. Ils mettent du temps à arriver, mais personne ne relâche ses efforts. Chaque minute compte. Heureusement, Stéphane Ziani a appris les gestes de premiers secours lorsqu’il a passé son diplôme d’entraîneur. Grâce à eux, son joueur survit. Après deux jours de coma artificiel à l’hôpital de Nantes, il se réveille. Il envoie un message au groupe de son équipe : soulagement général. Près d’un mois plus tard, Stéphane Ziani raconte à RMC Sport comment son équipe a vécu cet événement tragique.

« Tu te bats car tu vois au sol ton copain se battre »

« T’as l’impression que tu le fais mais tu ne sais même pas pourquoi. Tu ne peux pas le laisser, c’est comme si c’était ton gamin. La seule chose que j’avais retenu, c’est surtout : même si tu fais mal, fais quelque chose. Ce qui est surprenant, c’est qu’on a senti tout de suite la gravité du malaise. J’étais le plus près et je suis le responsable, donc j’y suis allé. Mais l’ensemble du staff a fait preuve de beaucoup de maturité. Ils sont jeunes, plus jeunes que moi mais ils n’ont pas paniqué. Tout le monde a joué son rôle, les joueurs également (…) Il y a eu beaucoup de générosité. Chacun à sa façon. Il ne fallait pas se marcher dessus, mais tout s’est fait spontanément. On n’a pas calculé, ça passe tellement vite. Tu te bats car tu vois au sol ton copain se battre. Maintenant que l’issue est favorable, et qu’il est en bonne santé, ce moment a soudé le groupe, les jeunes et le staff », confie l’entraîneur de la National 2 du FC Nantes.

L'épisode Marc-Vivien Foé revient en mémoire

Aujourd’hui, le jeune joueur se repose chez sa famille, à Paris. Le FC Nantes a proposé un accompagnement psychologique au groupe. La vie a repris, le championnat aussi mais personne n’oublie. Cet épisode a replongé Stéphane Ziani dans des souvenirs douloureux. « Cela m’a ramené à un très bon ami qui est malheureusement décédé : Marc-Vivien Foé. Il avait fait un arrêt. La génération qui a joué avec lui à Lens, dont je fais partie, a été forcément marquée », a avoué l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux ou encore du Stade Rennais. Stéphane Ziani et son équipe ont montré l'exemple. Ils n'ont désormais qu'une idée en tête : croquer la vie à pleines dents.