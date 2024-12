Sergio Conceiçao à Nantes, c'est « ‍grotesque ‍»

Dans : FC Nantes.

Par Claude Dautel

Le FC Nantes est avant-dernier de Ligue 1 avant deux matchs contre Rennes et Brest. Waldemar Kita pense à Sergio Conceiçao, et cela étonne un peu.

Depuis 24 heures, la rumeur circule du côté de Nantes du possible remplacement d'Antoine Kombouaré par Sergio Conceiçao. Le propriétaire des Canaris est toujours nostalgique du passage éphémère du technicien portugais, et alors que son club est en pleine crise, Waldemar Kita serait prêt à signer un gros chèque pour faire revenir Conceiçao à la Beaujoire. Une décision qui relève pour l'instant du fantasme, mais qui fait déjà du bruit. Pour Stéphane Guy, qui a été interrogé sur le possible limogeage d'Antoine Kombouaré pour faire la place à Sergio Conceiçao, tout cela semble totalement surréaliste et improbable. Même si Kita n'a jamais hésité à faire sauter le fusible entraîneur durant les fêtes de fin d'année, le retour du technicien portugais au FC Nantes serait une colossale surprise.

Que viendrait faire Conceiçao à Nantes ?

Dans L'Equipe du Soir, Stéphane Guy est sidéré par cette rumeur. « Cela est irrespectueux pour Kombouaré, mais en même temps, c'est très « kittesque », car les aller-retour à Nantes, c'est la grande spécialité. On l’a vu avec Der Zakarian, Kombouaré et Conceiçao. Franchement, je ne vois pas ce que Conceiçao viendrait faire dans cette galère, ce serait assez grotesque pour lui. Revenir à Nantes, alors qu’il leur a fait un bras d’honneur il y a sept ans, c’est le football circus dans toute sa splendeur. Franchement, sur le plan personnel, pour lui revenir à Nantes alors qu’il sort de Porto, qu’il avait l’OM et le Milan AC qui s’intéressaient à lui, on parle de lui à West Ham, j’espère pour lui qu’il va trouver autre chose que Nantes », a expliqué l'ancien journaliste de Canal+. Il n'est toutefois pas certain que Waldemar Kita écoutera Stéphane Guy au moment de faire ses choix stratégiques pour le compte du FC Nantes.