Se venger de l’OL, il ne pouvait pas rêver mieux

Dans : FC Nantes.

Par Eric Bethsy

Tombeur du Racing Club de Lens (2-1) mercredi, le FC Nantes recevra l’Olympique Lyonnais en demi-finales de la Coupe de France. Une rencontre particulière pour le Nantais Samuel Moutoussamy, formé au club rhodanien.

C’était sans doute le meilleur tirage possible pour Samuel Moutoussamy. Qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France, le FC Nantes défiera l’Olympique Lyonnais, club formateur du milieu de terrain. « Franchement, je suis content, s’est réjoui le Nantais interrogé par Ouest-France. Je trouve que c’est une magnifique affiche. En plus contre mon club formateur, ça a toujours une saveur particulière. C’est clair qu’on a hâte d’y être. »

Le tirage au sort a rendu son verdict ! Voici les affiches des 𝘿𝙀𝙈𝙄-𝙁𝙄𝙉𝘼𝙇𝙀𝙎 de la #CoupeDeFrance, édition 2022-2023 🏆@FCAnnecy 🆚 @ToulouseFC @FCNantes 🆚 @OL



🗓 RDV les 4 et 5 avril prochains 🤩 pic.twitter.com/QMUIwpNviz — Coupe de France (@coupedefrance) March 2, 2023

L’occasion pour Samuel Moutoussamy de montrer sa valeur au club rhodanien qui l’avait laissé partir libre en 2016. En tout cas, le Canari s’attend à une partie animée entre deux équipes portées vers l’avant. « Je pense que ça va être un match très ouvert, parce que c’est une équipe très offensive, avec de grosses individualités, des jeunes qui montent en puissance, a-t-il annoncé. Donc je m’attends vraiment à un match très ouvert, avec pas mal d’occasions. »

« On va peut-être subir par moments, mais je pense que ça va être un très gros match, a poursuivi le natif de Paris. Il faut que l’on soit au rendez-vous, très concentrés. Il y a encore le temps, il y a encore de la marge avant la demi-finale. » Avant ce grand rendez-vous, le FC Nantes et l’Olympique Lyonnais s’affronteront en Ligue 1 au Groupama Stadium le 17 mars, soit une quinzaine de jours plus tôt. Pour Samuel Moutoussamy, ce match pourrait servir de test.

Une double confrontation à venir

« Tactiquement, il peut y avoir des enseignements, parce qu’on ne modifie pas toute une philosophie de jeu en deux semaines. Donc tactiquement, ce qu’ils vont faire sur le terrain, c’est sûr qu’on va pouvoir prendre des enseignements de là où on a pêché pendant le match. Les moments où on a subi, on va pouvoir les analyser, les corriger. Après, ce qui change avec les confrontations à élimination directe, c’est l’intensité, c’est l’envie, c’est l’état d’esprit, c’est la magie des matches de Coupe. Ça, tu ne peux pas le prévoir. Mais tout ce qui est tactique, ça, tu peux tirer quelques enseignements », a prévenu l'ancien Lyonnais, prêt à priver son club formateur de compétition européenne la saison prochaine.