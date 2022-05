Nantes : Un mercato de feu pour éviter le fiasco européen ?

Dans : FC Nantes.

Par Corentin Facy

Tombeur de Nice samedi soir (1-0) et vainqueur de la Coupe de France, le FC Nantes disputera l’Europa League la saison prochaine.

Cela fait longtemps que les supporters du FC Nantes n’avaient pas vibré ainsi. Ce week-end, les hommes d’Antoine Kombouaré ont ramené la Coupe de France à la maison, ce qui a provoqué l’euphorie en Loire-Atlantique. Il faut dire que le FC Nantes, qui a frôlé la relégation la saison dernière, n’était pas donné comme favori contre Nice samedi soir. Mais les partenaires de Ludovic Blas ont déjoué les pronostics et se sont imposés face aux Aiglons. Une victoire en finale de la Coupe de France qui qualifie directement les Canaris pour la phase de groupes de l’Europa League, un tournant dans l’histoire récente de Nantes. En raison de la qualification européenne, le club de Waldemar Kita sera dans l’obligation de réaliser un mercato ambitieux afin de ne pas être ridicule le jeudi soir, comme l’a confirmé le président nantais au micro de RMC.

Kita promet un mercato ambiteux cet été

« Il faut se donner des moyens pour que ça marche. On ne voudrait pas se rendre ridicule, donc automatiquement, il faut des joueurs. Il y a peut-être une dynamique qui va repartir. On peut construire quelque chose de très fort. Je crois qu'il y a un turnover qui est en train de se faire. On va peut-être se fixer d'autres objectifs. Avec la Coupe d'Europe, il y a également des joueurs qui vont vouloir venir chez nous. C'est dans les deux sens. Soyons positifs » a lancé Waldemar Kita, qui n’avait pas été aussi positif depuis très longtemps au FC Nantes, et qui semble avoir retrouvé de l’allant grâce à ce succès des Canaris en finale de la Coupe de France. Le patron de Nantes a par ailleurs confirmé sa volonté de conserver Antoine Kombouaré au poste d’entraîneur mais pour l’heure, le flou règne autour de l’avenir de l’ancien technicien du Paris Saint-Germain. Assurément, les supporters espèrent que Kombouaré sera toujours sur le banc de Nantes la saison prochaine pour le retour des Canaris en coupe d’Europe.