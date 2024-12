Nantes tente l'énorme coup Sergio Conceiçao ‍!

Dans : FC Nantes.

Par Corentin Facy

Antoine Kombouaré est bien sur la sellette à Nantes, actuellement 17e de Ligue 1. La preuve, Waldemar Kita est en discussions très avancées avec Sergio Conceiçao, pas insensible à l’intérêt des Canaris.

Waldemar Kita est un spécialiste des surprises pour le poste d’entraîneur et celle-ci serait de taille pour les supporters du FC Nantes. A en croire les informations du journal Ouest-France, le patron des Canaris a engagé des discussions avec Sergio Conceiçao pour un retour de l’entraîneur portugais, qui avait redressé Nantes de manière spectaculaire en 2016. Libre depuis son départ du FC Porto, celui qui a longtemps discuté avec l’Olympique de Marseille l’été dernier est intéressé par ce défi de taille. Malgré le match nul obtenu sur la pelouse du PSG samedi soir (1-1), Antoine Kombouaré est plus que jamais sur la sellette.

L’entraîneur kanak n’a plus gagné depuis le mois d’août et son équipe est dans la zone rouge après 13 journées de Ligue 1. Une situation intolérable aux yeux de Waldemar Kita, dont la mine déconfite à la sortie du match contre le Paris Saint-Germain voulait tout dire malgré le point décroché par ses joueurs. La question est maintenant de savoir si un accord sera trouvé avec Sergio Conceiçao, lequel a passé huit ans sur le banc du FC Porto, où il a gagné trois fois le championnat, quatre fois la coupe du Portugal, une fois la Coupe de la Ligue et trois fois la Supercoupe du Portugal. Récupérer un tel entraîneur serait inespéré pour le FC Nantes, qui était remonté de la 19e à la 7e place grâce à Sergio Conceiçao en 2016. Un miracle que Waldemar Kita espère répéter en faisant revenir le bouillant coach de 50 ans à La Beaujoire.