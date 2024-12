Kombouaré sauvé par le PSG, Kita a tranché

Dans : FC Nantes.

Par Mehdi Lunay

Nantes est allé chercher un bon point au Parc des Princes samedi. Un résultat inattendu pour une équipe en crise qui remet en question l'avenir d'Antoine Kombouaré. Le Kanak évite le licenciement immédiat et s'offre une semaine de répit.

Cette saison, c'est toujours un évènement de voir le PSG perdre des points en Ligue 1 tant les Parisiens semblent au-dessus du lot. Cela a même résonné comme un coup de tonnerre samedi soir. En effet, le PSG a été accroché au Parc par Nantes 1-1. Un score étonnant alors qu'il n'y a pas plus malade que les Canaris en ce moment. Sans victoire depuis août, le FCN est devenu barragiste après une série de 4 défaites de rang. La surprise était donc totale de voir les Nantais tenir tête aux Parisiens alors qu'une large défaite était plutôt attendue. Ce scénario change bien des choses pour Antoine Kombouaré.

Kombouaré sauve sa tête pour une semaine

Pour tous les journalistes ou presque, l'avenir du Kanak risquait d'être scellé après le déplacement parisien. Kombouaré n'est plus en odeur de sainteté avec Waldemar Kita, le président nantais. Outre les résultats de Nantes, ce dernier conteste les choix tactiques de l'entraîneur. Le match de samedi a du le rassurer puisque le FCN a montré un bel état d'esprit à Paris. En plus, le principal choix fort d'Antoine Kombouaré a été payant. Alban Lafont a été remplacé par Patrick Carlgren dans les buts et le Suédois a été impérial face aux attaquants parisiens.

🗣️ | "C'est le petit point de la révolte, et j'espère de l'espoir", Antoine Kombouaré au micro d'@HoussemLou ! 👀🔥 #PSGFCN pic.twitter.com/GnXR55HuWH — DAZN France (@DAZN_FR) November 30, 2024

Le coach des Canaris a fait part de son soulagement après le match. « C’est intéressant. Autant contre Le Havre on a craqué, autant ici on a su garder la tête hors de l’eau. On a été capables de résister, de tenir. […] C’est un petit point. On va dire que c’est le petit point de la révolte puis j’espère que c’est le petit point de l’espoir », a t-il lâché au micro de DAZN. Il devrait donc rester en poste après ce week-end et préparer le derby contre Rennes dimanche prochain à la Beaujoire. Un rendez-vous crucial face à un concurrent direct en deuxième partie de tableau. Cependant, un nouvel échec à domicile fragilisera de nouveau la position de Kombouaré à Nantes d'autant que Waldemar Kita est aussi imprévisible qu'impatient dans sa gestion du club.