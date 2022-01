Nantes n'ose pas mettre Kolo Muani au placard

Dans : FC Nantes.

Par Claude Dautel

Même si Waldemar Kita a saisi la FIFA concernant un possible accord déjà signé entre Kolo Muani et Francfort, Antoine Kombouaré ne mettra pas son joueur de côté.

L’entraîneur nantais n’est pas fou, et il est bien conscient que malgré la grosse embrouille en cours entre Randal Kolo Muani et le président des Canaris, il doit continuer à miser sur l’international Espoirs, qui est tout de même le deuxième meilleur buteur du FC Nantes cette saison. Tandis que Waldemar Kita a décidé de se tourner vers la FIFA, car selon lui Kolo Muani a déjà signé un contrat avec Francfort à l’automne dernier pour 5 ans, ce qui est évidemment interdit, le joueur étant libre en fin de saison et ne pouvant négocier que depuis le 1er janvier. Dans cette polémique, qui pourrait coûter cher à Randal Kolo Muani et au club de Bundesliga s’il s’avérait qu’elle était véridique, Antoine Kombouaré ne veut pas s’immiscer, mais il a bien l’intention d’aligner son joueur quand bon lui semble. En conférence de presse à 48 heures du match de Ligue 1 entre Nice et Nantes, le coach nantais a été clair et net.

🤩🔝🏆



𝗥𝗮𝗻𝗱𝗮𝗹 𝗞𝗼𝗹𝗼 𝗠𝘂𝗮𝗻𝗶 𝗲𝘀𝘁 𝗻𝗼𝗺𝗺𝗲́ 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝘁𝗿𝗼𝗽𝗵𝗲́𝗲 @UNFP 𝗱𝘂 𝗷𝗼𝘂𝗲𝘂𝗿 𝗱𝘂 𝗺𝗼𝗶𝘀 𝗱𝗲 𝗗𝗲́𝗰𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 !



Votez pour l'attaquant, ici 🗳👇 — FC Nantes (@FCNantes) January 11, 2022

Pour Kombouaré, même si son patron n’est pas content, Randal Kolo Muani sera du déplacement à l’Allianz Riviera. « Il y a la position du président que je comprends. Le plus important pour nous, c’est d’avoir tous les joueurs bien, concentrés sur leur travail et impliqués pour donner le meilleur d’eux-mêmes. Il n’y a pas de polémique. Le président est dans son rôle, il défend les intérêts du club. S’il estime que Francfort ou n’importe quel club a fait une faute, il défend ses intérêts. Le président veut peut-être essayer de récupérer de l’argent, il est peut-être vexé, je n’en sais rien. Randal sait comment on travaille, ce qu’on attend de lui. Ça aurait pareil pour n’importe quel autre joueur dans cette situation (...) Je ne suis pas inquiet du tout. On travaille pour que les garçons se sentent bien et heureux. Randal a cinq mois et demi pour donner ce qu’il a donné. Il est très heureux ici, a envie de faire une grande deuxième partie de saison et on va tout faire pour qu’il marque des buts et nous amène le plus haut possible. Et pourquoi pas rester avec nous ? », a lancé, avec un brin de malice l’entraîneur du FC Nantes.