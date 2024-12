Nantes ‍: Mission impossible fixée à Kombouaré, Conceição va adorer

Dans : FC Nantes.

Par Hadrien Rivayrand

Le FC Nantes a ramené un très bon point du Parc des Princes samedi soir dernier en Ligue 1. De quoi permettre à Antoine Kombouaré de sauver son poste, du moins pour le moment.

A Nantes, la situation reste chaotique malgré le match nul glané face au PSG en Ligue 1 samedi soir dernier. Les Canaris sont actuellement en position de relégable et vont devoir mettre les bouchées doubles pour changer leur dynamique. Peut-être cela passera par un changement d'entraineur, alors qu'Antoine Kombouaré est de plus en plus décrié. En tout cas, pour le moment, Waldemar Kita n'a pas pris de décision. Pour certains, les deux prochains matchs de Ligue 1, qui clôtureront l'année civile, seront cruciaux pour l'ancien joueur du Paris Saint-Germain.

Kombouaré n'a plus le choix

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par FC Nantes (@fcnantes)

Lors d'une apparition dans l'émission Nantes Foot, Nassim Badri, l'ancien gardien de la réserve du FC Nantes, a commencé concernant Kombouaré : « Les deux matchs qui arrivent seront déterminants. Celui face à Rennes reste le plus important. Le match face à Paris, c'est un match anecdotique. Il permet de travailler dans la sérénité. Mais s'il y a une énième défaite à la Beaujoire face à Rennes, le point face à Paris sera annulé. Kombouaré reste sur un siège éjectable ». Mattis Weber, journaliste local, a quant à lui rajouté : « Je pense qu’il devra prendre 4 points sur les 2 prochains matchs face à Rennes et Brest, sinon Kombouaré sera en danger. S'il y a une défaite, il sera sur un siège éjectable pendant la trêve ». A noter que depuis quelques heures, le nom de Sergio Conceição revient avec insistance du côté du FC Nantes. Waldmera Kita serait à l'œuvre pour faire revenir le Portugais. Forcément une pression de plus à gérer pour Kombouaré, à qui aucun cadeau n'est fait depuis son retour chez les Canaris.