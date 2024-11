Nantes ‍: Kombouaré viré, Waldemar Kita lui laisse une dernière chance

Dans : FC Nantes.

Par Corentin Facy

Les très mauvais résultats du FC Nantes depuis plusieurs semaines ont fragilisé Antoine Kombouaré, dont l’avenir à la tête des Canaris est de plus en plus indécis

Antoine Kombouaré a jusqu’ici bénéficié d’un important soutien de la part de Waldemar Kita car il faut le dire, il est rare qu’un entraîneur ait tenu aussi longtemps à Nantes ces dernières années. En poste de 2021 à 2023, le coach kanak est revenu en Loire-Atlantique en 2024, avec succès pour l’instant. Mais la crise que traverse le FC Nantes, qui n’a plus gagné depuis fin août, est préoccupante et Waldemar Kita pourrait avoir un vieux réflexe, celui de virer son coach. En cas de départ d’Antoine Kombouaré, les noms de Philippe Montanier, Patrick Vieira ou encore Zoumana Camara ont été évoqués ces dernières heures.

Nantes : Kombouaré menacé par trois entraîneurs français ? https://t.co/lPWbKjVOTy — Foot01.com (@Foot01_com) November 6, 2024

Mais selon les informations de Live Foot, un quatrième candidat est à prendre au sérieux pour prendre la succession de l’ex-entraîneur du Paris Saint-Germain. Il s’agit de Stéphane Ziani, actuel entraîneur de la réserve du FC Nantes et homme « très apprécié » en interne, notamment au sein de la famille Kita. Considéré comme un « chouchou » de Waldemar, il pourrait avoir sa chance au plus haut niveau et c’est en tout cas ce que souhaiterait l’actuel président des Canaris. Pour l’heure, cette possible promotion de Stéphane Ziani est cependant freinée par une réalité économique implacable.

Kombouaré coûte cher à virer

Avec 18 mois de contrat et un salaire à environ 100.000 euros mensuels, Antoine Kombouaré coûte cher et son licenciement ferait mal aux finances du FC Nantes. C’est la raison pour laquelle le coach nantais devrait avoir au moins une chance supplémentaire de sauver sa peau, ce samedi à 19 heures contre Lens à Bollaert. En cas de défaite en revanche, Waldemar Kita pourrait craquer et sortir l’indemnité nécessaire pour virer son entraîneur durant la trêve internationale.