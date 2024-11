Nantes ‍: Kombouaré menacé par trois entraîneurs français ‍?

Dans : FC Nantes.

Par Corentin Facy

Quatorzième de Ligue 1, Nantes n’a plus gagné depuis le 31 août. Une situation qui fragilise logiquement Antoine Kombouaré, de plus en plus menacé alors que certains noms commencent à filtrer pour lui succéder.

Après Michel der Zakarian il y a trois semaines, Antoine Kombouaré sera-t-il le prochain entraîneur à se faire virer ? A l’instar de Julian Stéphan à Rennes, le coach du FC Nantes est sur la sellette. Il faut dire que son équipe, 14e de Ligue 1, n’a plus gagné depuis le 31 août, une éternité. Et si Waldemar Kita semble enfin avoir compris que la stabilité avait du bon, il ne va pas supporter longtemps une telle méforme de la part des Canaris, et Antoine Kombouaré pourrait en payer le prix fort. A en croire les informations du site Homme du match, l’ancien entraîneur de Valenciennes et du PSG est clairement menacé à tel point que le prochain match face à Lens pourrait bien être crucial pour son avenir.

L1 : Une victoire dans la douleur pour l'OM à Nantes https://t.co/du1heCLoed — Foot01.com (@Foot01_com) November 3, 2024

En cas de défaite, l’état-major nantais pourrait songer à le remplacer pendant la trêve internationale. Plusieurs noms commencent d’ailleurs à filtrer. Selon le média, une short-list de trois coachs français a été dressée par le board nantais. Le premier nom sur celle-ci est celui de Philippe Montanier, sans club depuis son départ de Toulouse, où il avait réalisé un superbe travail. Le profil de l’ex-entraîneur de la Real Sociedad plait beaucoup aux dirigeants nantais, qui suivent également la situation de Patrick Vieira. Remercié par Strasbourg cet été, le champion du monde 1998 est actuellement consultant sur DAZN et son nom a timidement été évoqué à Rennes, où il n’est pas la priorité.

Enfin, le profil de Zoumana Camara a également retenu l’attention de Waldemar Kita et des décideurs nantais, qui cherchent un coach capable de faire progresser les jeunes et en ce sens, l’ancien coach des U19 du PSG a de sérieux arguments à faire valoir. Le FC Nantes a en tout cas de multiples idées, reste maintenant à voir si Antoine Kombouaré parviendra à inverser la tendance ou si les matchs à venir scelleront définitivement son avenir loin de la Beaujoire.