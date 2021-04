Nantes : Kita reçoit un cadeau empoisonné

Dans : FC Nantes.

Cela fait 5.000 jours que Waldemar Kita est propriétaire du FC Nantes et à cette occasion les supporters des Canaris lui ont fait un cadeau virtuel.

Les fans nantais n’ont pas la mémoire courte et ce mercredi 7 avril ils ont tenu à saluer les 5.000 jours passés par Waldemar Kita aux commandes du FC Nantes. Pour cela, un opération a été lancée sur les réseaux sociaux afin de faire monter en TT les deux hashtags #KitaOut et #LeFCNantesEstAVendre. Et l’opération a été une réussite puisque rapidement le message est devenu très populaire, même si l’ambiance n’était pas à la fête. « Quel triste anniversaire ces 5000 jours du FcK. Pensée aux illustres anciens, à ceux qui ont bâti ce club, aux présidents Clerfeuille et Fonteneau. Pour que revive et renaisse le Fc Nantes. #kitaout #LeFCNantesEstAVendre », a notamment relayé le fameux @KerZadarian.

Mais selon le site La Tribune Nantaise, le propriétaire du FC Nantes pourrait également voir apparaître en ville des banderoles qui ne seront pas à sa gloire en ce jour d’anniversaire. « En ces temps de pandémies, les manifestations des supporters ont été logiquement moins nombreuses mais il ne serait pas étonnant de voir de nombreuses banderoles dans les rues de Nantes pour ce 5000ème jour de Waldemar Kita à la tête du FC Nantes », annonce le site spécialisé, au moment où les Canaris sont relégables et enchaînent les mauvaises performances. Pour rappel, Waldemar Kita avait acheté le FC Nantes en 2007 à la Socpresse, société du groupe Dassault. En 14 ans, l'actuel propriétaire du club a enchaîné 19 entraîneurs, Antoine Kombouaré ayant succédé à Raymond Domenech, qui n'est resté que quelques semaines sur le banc nantais.