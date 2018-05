Nantes : Kita officialise le départ de Ranieri

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

C'est ce mercredi soir que s'achevait une phase importante pour le projet Yellow Park à Nantes, puisque le public était réuni pour poser ses ultimes questions. Et à cette occasion Waldemar Kita a été interrogé sur l'avenir de Claudio Ranieri, dont il se chuchotait qu'il avait annoncé la veille son départ en fin de saison. Et le président du FC Nantes n'a pas tourné autour du pot, Kita confirmant effectivement que le technicien italien allait partir.

« On ne peut rien vous cacher. Mardi soir, on a eu la réunion avec les sponsors, il y a fait allusion, il a remercié tout le monde et a dit qu’il avait été content d’être avec nous. Il faut le remercier pour tout le travail qu'il a fait. Ça n'a pas toujours été facile. Il y a du regret, c'est comme ça, c'est la vie. Non, on ne partira pas fâchés », a expliqué Waldemar Kita, qui va donc devoir se mettre en quête d'un nouvel entraîneur. Claudio Ranieri, qui avait encore un an de contrat avec le FC Nantes, pourrait repartir en Premier League.