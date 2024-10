Nantes ‍: Kita chouchou des femmes, il adore

Dans : FC Nantes.

L'affiche Nantes-PSG de D1 féminine a réuni 16.000 spectateurs à la Beaujoire. Une vraie satisfaction pour Waldemar Kita, lequel oeuvre depuis longtemps pour que le FC Nantes soit présent au plus haut niveau chez les filles comme chez les garçons.

Même si les joueuses nantaises se sont inclinées (0-1) face au Paris Saint-Germain, il y avait des sourires sur le terrain, car c'était la première fois que la formation qui évolue en Première Ligue (Ndlr : le nouveau nom de la D1 féminine) jouait devant une telle foule à la Beaujoire, près de 17.000 spectateurs étant présents dans les tribunes à cette occasion. Il s'agissait là de la cinquième affluence de l'histoire du championnat féminin et la première si on retire les affiches entre l'OL et le PSG. S'exprimant dans Ouest-France, Waldemar Kita, qui était présent pour cette rencontre, se réjouit de voir que son équipe féminine réussit à attirer autant de monde. Car même s'il n'a pas fait de bruit sur ce thème, le propriétaire du FC Nantes a toujours fait son maximum afin de permettre le développement de cette formation et de cette compétition.

Kita mise depuis dix ans sur le football féminin

𝟭𝟲 𝟴𝟰𝟳 𝙨𝙥𝙚𝙘𝙩𝙖𝙩𝙚𝙪𝙧𝙨 à la Beaujoire pour Nantes-PSG 🏟️🔥

Là où il se fait vilipender par les supporters de l'équipe masculine, l'homme d'affaires est nettement mieux accueilli chez les féminines. Et forcément, cela lui fait plaisir de voir que son action n'est pas négligée. « J’avais raison quand j’ai commencé la section féminine il y a dix ans. Croyez-moi, ce n’était pas du tout facile ! On avait tout le monde contre nous. Et même du côté des garçons ! (...) Si cela me flatte que tous les entraîneurs et staff durant ces dix ans ont apprécié mon implication dans le projet ? Écoutez, j’aime bien ironiser et plaisanter. Je suis très content d’être plus apprécié par les filles que par les garçons. Je suis très heureux, je préfère que cela soit comme ça », confie Waldemar Kita dans les colonnes du quotidien régional. Après cette première à la Beaujoire, le propriétaire du club ne repousse pas l'idée que cela se reproduise le plus souvent possible, même s'il prévient que cela ne sera le cas que lorsque les affluences seront conséquentes.