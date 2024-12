Nantes doublé, alerte dans le dossier Conceiçao

Dans : FC Nantes.

Par Quentin Mallet

Waldemar Kita aurait contacté en personne Sergio Conceiçao pour prendre la relève d'Antoine Kombouaré. Le FC Nantes va toutefois devoir faire face à une rude concurrence.

Le FC Nantes est en plein désastre. Les liens entre le club et ses supporters sont quasiment rompus et les Jaune et Vert végètent à une triste avant-dernière place en Ligue 1. C'est simple, les hommes d'Antoine Kombouaré n'ont pas remporté un match depuis le 31 août dernier. C'était contre Montpellier... encore dernier du classement. Dernièrement, on apprenait que Waldemar Kita était dans une impasse financière et qu'il ne pouvait pas se permettre de licencier son entraineur. Mais après une défaite face au Havre puis un nul au Parc des Princes, les Canaris n'avancent toujours pas. Au point de voir le propriétaire du club se résoudre à trouver un nouveau coach ? La piste Sergio Conceiçao commence à faire beaucoup de bruit, à l'heure où la concurrence s'accroit.

Selon les informations du Guardian, Sergio Conceiçao est dans la short-list des entraineurs convoités par West Ham pour remplacer Julen Lopetegui. Le coach espagnol ne parvient pas à hisser le niveau de son équipe et pointe à la 14e place de Premier League, au point de voir son avenir s'assombrir cruellement. Un projet dans un club de milieu de tableau dans l'élite du football anglais est susceptible d'intéresser le technicien portugais qui va devoir prendre une décision dans les jours à venir.

Sergio Conceiçao, Nantes ou Londres ?

Pour rappel, Sergio Conceiçao est libre de tout contrat depuis son départ du FC Porto en juin dernier. A la tête des Dragoes entre 2017 et 2024, l'entraineur lusitanien a remporté trois championnats (2018, 2020, 2022) et a terminé vice-champion à trois reprises (2019, 2021, 2023). Il possède aussi dans son armoire à trophées 4 Coupe du Portugal, une Coupe de la Ligue et trois Supercoupe du Portugal. Une telle pointure pourrait-elle accepter d'entrainer le FC Nantes ? Devancer la concurrence de West Ham serait une vraie performance de la part de Waldemar Kita.