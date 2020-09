Nantes : Christian Gourcuff bientôt prolongé

Dans : FC Nantes.

Après un gros coup de tension en interne, Christian Gourcuff va finalement prolonger son contrat au poste d'entraîneur du FC Nantes.

La température est montée d’un cran la semaine passée du côté de Nantes, puisque Stéphane Ziani, entraîneur des U19, avait publiquement remis en cause l’aptitude de Christian Gourcuff à faire confiance aux jeunes formés chez les Canaris. Mais les deux techniciens ont décidé de calmer le jeu, le coach de 65 ans balayant d’un revers de la main les propos peu agréables de son collègue, préférant régler cela en interne. Ce qui est certain, c’est que du côté de Waldemar Kita on n'a aucun état d’âme concernant Christian Gourcuff. Et un an après avoir fait venir l’entraîneur breton sur le banc du FC Nantes, le président du club de Loire-Atlantique souhaite que ce dernier aille au-delà de son contrat en 2021.

Invité de la chaîne Téléfoot, Waldemar Kita espère même que la prolongation de Christian Gourcuff sera vite acquise. « Oui, je pense que l'histoire va se prolonger avec Gourcuff. C'est quelqu'un d'honneur, qui n'aime pas les conflits, très respectueux. Nous nous entendons très bien et quand on se voit, on parle le même langage », a confié le président du FC Nantes, qui doit probablement apprécier le fait de ne pas avoir encore une fois à changer d’entraîneur, lui qui en a consommé quelques-uns ces dernières années sans jamais trouver celui qui était à son goût. Visiblement Christian Gourcuff a réussi ce challenge.