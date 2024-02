Nantes a recruté Gerd Müller, il est déjà à vendre

Dans : FC Nantes.

Par Claude Dautel

Actuellement treizième de Ligue 1 avec seulement trois points d'avance sur Lorient, barragiste, le FC Nantes aura besoin d'un Mostafa Mohamed en forme pour espérer prendre des points face au PSG.

L'équipe nantaise respire mieux depuis sa victoire de dimanche dernier à Toulouse (1-2), car les Canaris s'écroulaient au classement avant de prendre trois points en déplacement au Stadium. Cependant, ce samedi, c'est Paris qui se présente sur la route des joueurs de Jocelyn Gourvennec, avant deux matchs décisifs contre Lorient et Metz, deux formations qui luttent pour se sauver en Ligue 1. Pour cela, le FC Nantes compte sur Mostafa Mohamed, son meilleur buteur avec sept réalisations à son actif. D'abord prêté la saison passée par Galatasaray, l'attaquant international égyptien a été définitivement transféré vers la Beaujoire pour 5,75 millions d'euros. Une bonne affaire dont Waldemar Kita se réjouit, le propriétaire y allant même très fort au moment de comparer Mostafa Mohamed à une légende du football.

S'exprimant dans L'Equipe, Waldemar Kita estime que son buteur égyptien n'a rien à envier à Der Bomber. « C'est un type d'avant-centre comme il n'y en a pas beaucoup. Il peut marquer du droit, du gauche, il a une bonne détente, mais il faut aussi que le ballon arrive dans les 16 mètres. Il est atypique, c'est vrai, mais les joueurs qui réussissent sont souvent différents. Trouvez-moi des joueurs de haut niveau qui ne sont pas à part. Il faut savoir les encadrer, leur montrer qu'on les aime. Toutes proportions gardées, il me fait penser à Gerd Müller », a lancé le patron du FC Nantes.

Every day is an opportunity disguised as a challenge. pic.twitter.com/AZbb4GYM0L — Mostafa Mohamed (@mmostafa_11) December 10, 2023

Cependant, à en croire le quotidien sportif, tout n'est pas rose entre Mostafa Mohamed et le FC Nantes. L'attaquant de 26 ans rêve d'évoluer dans un club plus prestigieux, et en interne, il ne ferait pas l'unanimité auprès de ses coéquipiers en raison d'un ego un peu surdimensionné. Son départ pour la Serie A ou la Premier League au prochain mercato ne sera pas une surprise, d'autant que les Nantais pourraient prendre un gros chèque si l'Egyptien continue à marquer des buts. Lié jusqu'en 2027 avec les Canaris, le Gerd Müller nantais aurait déjà vu sa valeur financière être multipliée par deux constate Transfermarkt.